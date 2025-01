Montpellier HSC : Joris Chotard critique la mauvaise performance du MHSC contre Angers SCO

Alors que la fin de la Ligue 1 approche, le Montpellier HSC s’enlise dangereusement dans la zone de relégation. Derniers du classement depuis plusieurs semaines, les Héraultais ont essuyé une nouvelle défaite douloureuse ce week-end face au Angers SCO (1-3). Après cette déconvenue, Joris Chotard, visiblement frustré, n’a pas caché sa déception lors de ses déclarations.

Une défaite amère face à Angers SCO

Favoris sur le papier, les joueurs de Montpellier HSC ont déçu à domicile. Opposé à une équipe angevine pourtant en difficulté cette saison, le MHSC a sombré à la Mosson. Menés 1-3, avec deux joueurs expulsés, les Montpelliérains ont affiché un visage méconnaissable. Pour Joris Chotard, cette défaite reflète un manque de caractère et d’efficacité.

« C’est compliqué. Même si on veut rester positifs, il n’y a rien de bon aujourd’hui. On est passés à côté de notre première mi-temps : on n’a pas eu d’actions, et eux, sur leur seule opportunité, ils marquent. On n’a été bons ni dans notre surface, ni dans la leur. En deuxième mi-temps, on a dû prendre des risques, mais cela a tourné contre nous : le deuxième but est un peu malchanceux, et le troisième est une conséquence de notre désespoir. Perdre 3-1 à domicile contre Angers, c’est dur », a confié le milieu de terrain français de 23 ans.

Entre regrets et espoir de maintien

Cette défaite est un véritable coup dur pour Joris Chotard, qui espère néanmoins un sursaut de son équipe. Face à la situation critique du club, le jeune milieu de terrain appelle à une prise de conscience collective.

« On a peut-être joué trop crispés, plus tendus qu’à l’accoutumée. Si on avait joué notre football comme en début de saison, le match aurait sans doute été différent. Mais voilà, aujourd’hui, on est derniers, et ce n’est pas pour rien. C’est ce genre de match qui montre pourquoi on est dans cette position. »

Malgré tout, Joris Chotard refuse de baisser les bras et insiste sur l’importance de se battre jusqu’au bout : « On est très loin du barragiste. Même si Le Havre a perdu, ça reste compliqué. Mais il faut y croire. Sinon, autant déclarer forfait pour la seconde moitié de saison. On a une responsabilité envers les supporters, le club, et son histoire. On doit garder un minimum de fierté et de respect pour ces couleurs. »