Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset n’attend qu’un miracle pour le maintien

Battu par Angers SCO (1-3) au stade de la Mosson, le Montpellier HSC voit sa situation s’aggraver dangereusement en Ligue 1. Pour Jean-Louis Gasset, un maintien espéré par les joueurs et les supporters relève désormais presque du miracle.

Jean-Louis Gasset croit encore au maintien, mais…

Avec sept points de retard sur le premier non-relégable, les chances de maintien du Montpellier HSC en Ligue 1 semblent s’amenuiser. Si l’espoir existe encore, les performances sur le terrain racontent une toute autre histoire, marquée par des incertitudes et des déceptions.

La récente défaite à domicile face à Angers SCO (1-3) a été particulièrement difficile à digérer pour l’entraîneur français de 70 ans : « Dans le vestiaire, on leur a dit d’assumer. D’assumer en homme. Il faut parler, il faut dire qu’on est déçu, il faut regarder la réalité en face. La mission était très difficile, aujourd’hui, c’est mission impossible. Il reste un demi-championnat. »

Jean-Louis Gasset a également comparé cette contre-performance à celle face à l’OL, soulignant que le doute s’est installé chez ses joueurs : « On a pris un gros coup sur la tête. J’avais espoir, même si je savais que c’était difficile. Le match de Lyon avait été quand même bon, même si on n’a pas ramené de points dans le contenu. Aujourd’hui, il y a eu une première mi-temps où on a peur. Et là, c’est grave. »

Jean-Louis Gasset – by Icon Sport

Un état d’esprit à revoir

L’entraîneur montpelliérain n’a pas caché son mécontentement quant à l’état d’esprit de son équipe, notamment marqué par un manque de sérénité et deux expulsions coûteuses :

« Dans un match important comme ça, c’est très grave de refuser le jeu, de ne pas être en confiance au lieu de tout donner. Il y a eu un peu de rébellion en début de seconde période, mais après, comme toutes les équipes mal classées, il y a eu le carton rouge, un autre carton rouge, et le but gag à la dernière minute. C’est le calice jusqu’à la lie. »

Jean-Louis Gasset a conclu sur une note réaliste, mettant en évidence la nécessité d’un véritable miracle pour assurer le maintien de Montpellier HSC : « Il y a beaucoup de points en jeu, mais on a perdu au Havre, on a perdu à Saint-Étienne et on perd chez nous contre Angers. Donc, il va falloir un petit miracle. »