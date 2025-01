Mercato PSG : Luis Enrique annonce la couleur pour le transfert de Kvaratskhelia

Sauf énorme surprise de dernière minute, Khvicha Kvaratskhelia va quitter le Napoli pour s’engager en faveur du PSG cet hiver. Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique, coach du Paris SG, s’est prononcé sur le sujet.

Mercato PSG : Luis Enrique botte en touche pour Kvaratskhelia

Muet depuis l’ouverture officielle du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir sa première recrue en la personne de Khvicha Kvaratskhelia. Après plusieurs tentatives, le club de la capitale est parvenu à faire craquer le Napoli. Déjà d’accord avec l’ailier géorgien sur la base d’un contrat jusqu’en juin 2029 et un salaire de 8,5 millions d’euros par an, le Paris SG a trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants du Napoli pour un transfert pouvant atteindre les 70 millions d’euros, plus des bonus.

L’attaquant de 23 ans devrait arriver à Paris cette semaine pour finaliser les derniers détails de sa signature au PSG. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, à la veille du 16e finale de la Coupe de France face à Espaly, Luis Enrique a été interrogé sur l’arrivée imminente de Kvaratskhelia.

Et comme à son habitude, le coach parisien a refusé de se prononcer sur des joueurs qui ne font pas encore partie de son effectif. « J’aime parler des joueurs qui ne sont pas dans l’effectif, mais je ne le fais pas », a déclaré le technicien espagnol, tout en précisant que Luis Campos s’active pour améliorer l’équipe.

Luis Enrique attend du renfort cet hiver

Après avoir longtemps assuré qu’il était satisfait de son effectif actuel, Luis Enrique se dit désormais prêt à accueillir de nouveaux joueurs durant ce mercato hivernal. Face aux médias, il a ainsi révélé que le conseiller sportif Luis Campos est à la tâche dans ce sens, même s’il reconnait la complexité de cette fenêtre de recrutement.

« C’est un mercato très différent de celui d’été, qui est plus ouvert et permet plus de préparation et de planification. Le marché de janvier est très difficile. Il est difficile de bien cibler les besoins avec le peu d’opportunités qui se présentent. Je suis très content de l’effectif dont je dispose et je veux en tirer le meilleur parti. Il est très difficile d’avoir mieux. Malgré tout, il faut rester ouvert, et la direction sportive l’est.

Luis Campos est attentif pour essayer d’améliorer l’équipe à tous les postes. C’est presque impossible sur ce mercato », a confié le successeur de Christophe Galtier. D’après RMC Sport, Khvicha Kvaratskhelia ne devrait pas être la seule recrue de ce mois de janvier, puisque le Paris SG chercherait à attirer un défenseur central et un attaquant de pointe.