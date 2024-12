Mercato : L’entourage de Khvicha Kvaratskhelia climatise le PSG

Alors que plusieurs rumeurs annoncent que Khvicha Kvaratskhelia pourrait finalement poser ses valises au PSG l’été prochain, un proche de l’attaquant du SSC Naples a jeté un sérieux froid sur ce dossier.

Mercato : Khvicha Kvaratskhelia de plus en plus proche du PSG ?

Khvicha Kvaratskhelia, la pépite géorgienne du SSC Napoli, continue de faire rêver le Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale avait déjà tenté de l’attirer l’été dernier, le dossier semble se relancer. Selon La Repubblica, le joueur serait de plus en plus enclin à rejoindre la Ligue 1 et Luis Campos, directeur sportif du PSG, n’aurait pas abandonné l’idée de le recruter.

Les négociations pour une prolongation de contrat avec Naples semblent au point mort, ce qui ouvre la porte à un départ. De son côté, le Napoli aurait déjà identifié un potentiel remplaçant en la personne de Federico Chiesa, actuellement à la Juventus. L’Italien, en difficulté en Serie A, pourrait être séduit par un nouveau challenge à Naples.

Ce choix pourrait s’expliquer par les similitudes entre les deux joueurs : leur vitesse, leur dribble et leur capacité à faire la différence dans les zones de vérité. Cependant, Chiesa est plus polyvalent et peut évoluer à plusieurs postes offensifs. Le président du Napoli, Aurelio de Laurentiis, ne souhaitant pas revivre le feuilleton Victor Osimhen, il pourrait accepter de laisser partir Kvaratskhelia si les exigences salariales du joueur de 23 ans ne sont pas revues à la baisse. Ce transfert aurait des conséquences importantes pour les deux clubs, tant sur le plan sportif que financier.

Le feuilleton Kvaratskhelia prend un tournant inattendu !

Khvicha Kvaratskhelia, la pépite géorgienne qui a illuminé la Serie A la saison dernière, est au cœur d’un véritable feuilleton. Alors que le PSG avait tout tenté pour s’attacher ses services, c’est finalement le Napoli qui a remporté la mise. Mais les négociations pour prolonger le contrat du jeune ailier butent sur la question salariale.

Si l’agent de Kvaratskhelia réclame un salaire annuel de 8 millions d’euros, le club napolitain ne serait prêt à aller au-delà de 5 millions. Cette impasse pourrait ouvrir la porte à d’autres prétendants, notamment Manchester United, qui aurait déjà formulé une offre alléchante. Cependant, Cristian Zaccardo, proche du joueur, se montre confiant quant à une prolongation au Napoli.

« Je suis confiant pour la prolongation de Kvaratskhelia au Napoli », a déclaré celui qui était à la base de l’arrivée de l’international géorgien à Naples en 2022, au micro de Mediaset. « L’avenir est de son côté, avec les qualités qu’il a il peut s’améliorer encore beaucoup », a-t-il ajouté. Le Paris SG est donc prévenu.