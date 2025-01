Mercato Montpellier HSC : le MHSC veut sceller l’avenir de Rabby Nzingoula

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Montpellier HSC, Rabby Nzingoula pourrait prolonger son aventure avec le club héraultais au-delà de cet été. Actuellement prêté par le RC Strasbourg, le milieu défensif franco-congolais a convaincu les dirigeants montpelliérains, qui souhaitent le recruter définitivement.

Rabby Nzingoula, un élément clé pour le MHSC

Rabby Nzingoula fait partie des joueurs ayant marqué les esprits cette saison. Le natif de Lille bénéficie d’un temps de jeu conséquent et s’est montré performant sur le terrain. Avec 13 matchs disputés sous les couleurs montpelliéraines, dont 10 en tant que titulaire, il cumule 859 minutes de jeu et a inscrit un but décisif contre l’AS Monaco.

Apprécié tant par les supporters que par les dirigeants, son profil correspond parfaitement aux attentes du MHSC. Conscient de son potentiel, le club souhaite conclure un accord définitif avec le RC Strasbourg.

Des négociations en cours entre le MHSC et le RC Strasbourg

Selon des sources proches du dossier, des discussions seraient déjà en cours entre les deux clubs. Cependant, un obstacle majeur persiste : le RC Strasbourg ne serait pas prêt à vendre définitivement son joueur. L’option envisagée serait plutôt une prolongation de contrat suivie d’un nouveau prêt au MHSC. Toutefois, les bonnes relations entre Laurent Nicollin, président du Montpellier HSC, et son homologue du RC Strasbourg pourraient favoriser un accord définitif.

Le Montpellier HSC n’est pas seul dans la course pour s’attacher les services de Rabby Nzingoula. D’autres clubs de Ligue 1, comme le LOSC Lille et l’AS Saint-Étienne, surveillent également de près le milieu de terrain franco-congolais.