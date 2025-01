OM Mercato : De Zerbi donne son aval pour un recrutement XXL

La direction de l’OM s’active en coulisse pour s’offrir de nouveaux joueurs sur ce mercato. Et Roberto De Zerbi aurait finalement validé la piste menant à Paul Pogba.

Mercato : L’OM ne lâche pas l’affaire pour Paul Pogba

L’avenir de Paul Pogba continue d’animer le mercato de l’Olympique de Marseille. Libre de tout contrat depuis sa rupture avec la Juventus, le champion du monde 2018 est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. Et si l’OM de Roberto De Zerbi est présenté la destination favorite pour l’accueillir

Les dernières informations en provenance d’Italie sont formelles : l’OM serait en pole position pour s’attacher les services de Paul Pogba. Le club phocéen aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur, et le nouveau directeur sportif, Mehdi Benatia, jouerait un rôle de premier plan dans ce dossier. Les deux hommes, anciens coéquipiers à la Juventus, entretiennent d’excellentes relations, ce qui devrait faciliter les négociations.

RobertoDe Zerbo approuve totalement cette piste

De plus, La Gazzetta Dello Sport assure que l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, aurait donné son aval pour ce recrutement ambitieux. Le technicien italien voit en Paul Pogba un élément capable de renforcer considérablement son équipe et de retrouver son meilleur niveau à l’instar d’Adrien Rabiot. Les qualités techniques et l’expérience de l’ancien Mancunien seraient des atouts majeurs pour l’OM.

https://twitter.com/ActuOlympien/status/1879195368564629884

Les négociations entre les différentes parties pourraient s’intensifier dans les prochains jours. L’arrivée de Paul Pogba à Marseille pourrait donc bien se concrétiser dès cet été. Il faudra toutefois attendre la fin de sa suspension, en mars prochain, pour voir le joueur fouler les pelouses de Ligue 1 ou d’un autre championnat.