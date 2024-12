OM Transfert : Paul Pogba recale un prétendant inattendu pour Marseille ? ?

À quelques semaines du mercato, l’avenir de Paul Pogba est de plus en plus flou. Le Français a récemment repoussé un club inattendu. L’OM toujours dans la course ?

Transfert OM : Paul Pogba repousse une approche des Corinthians

Le retour de Paul Pogba sur les terrains se précise. Après une suspension de 18 mois pour dopage, le milieu de terrain français pourra à nouveau reprendre la compétition dès le mois de mars. Libéré de son contrat avec la Juventus, le champion du monde 2018 est désormais à la recherche d’un nouveau challenge.

Si de nombreux clubs se sont montrés intéressés par son profil, notamment en Arabie Saoudite et aux États-Unis, les préférences de Paul Pogba semblent orienter vers un transfert en Europe. En effet, selon les informations de Globo Esporte, le joueur aurait été sondé par les dirigeants brésiliens de Corinthians, mais son entourage privilégierait un retour sur le Vieux Continent.

L’Europe reste toujours sa priorité

L’objectif de Paul Pogba est clair : retrouver un haut niveau de compétition, gagner du temps de jeu et ainsi postuler à une place en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. Dans cette optique, l’Olympique de Marseille, qui s’intéresse à son profil, apparaît comme une destination séduisante.

Le club dirigé par Pablo Longoria lui offre la possibilité de retrouver un championnat qu’il connaît bien et de jouer dans un projet sportif ambitieux. Si l’avenir de Paul Pogba reste encore incertain, il semble que le joueur de 31 ans ait déjà une idée assez précise de ce qu’il souhaite pour la suite de sa carrière. Les prochaines semaines devraient de connaitre sa décision finale.