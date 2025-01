Coupe de France : Le LOSC sort déjà l’OM de la course !

L’OM n’ira pas au-delà des seizièmes de finale de la Coupe de France. Dans son Vélodrome ce mardi soir, Marseille est éliminé par le LOSC aux tirs au but après un nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire.

Le LOSC crée la surprise et se qualifie devant l’OM en Coupe de France

C’est un choc qui était très attendu parmi les affiches des seizièmes de finale de la Coupe de France. Elle opposait deux des clubs en forme du moment en France, le LOSC et l’OM. Déjà en grande difficulté durant plusieurs matchs à domicile, les Marseillais n’ont jamais su trouver le moyen pour faire tomber des Dogues déterminés à créer la surprise.

Dans un Vélodrome bouillant, l’Olympique de Marseille a buté sur une solide équipe de Lille, qui s’est imposée aux tirs au but (4-3) après un match nul (1-1). Les deux équipes se sont livrées un combat intense, marqué par de nombreuses occasions de part et d’autre. Greenwood, l’attaquant marseillais, a notamment manqué un face-à-face en première période.

C’est finalement Haraldsson qui a ouvert le score pour les Dogues en seconde période, avant que Luis Henrique n’égalise in extremis pour Marseille. Les tirs au but ont ensuite départagé les deux équipes, avec un succès final pour le LOSC 4-3. Luis Henrique et Jonathan Rowe ont tous manqué leurs tirs.

⏱️90’ | #OMLOSC 1️⃣-1️⃣ [TAB 3️⃣-4️⃣]



Fin de parcours en Coupe de France pour l'OM. Nos Olympiens s’inclinent aux tirs au but face au LOSC.



📆 Rendez-vous dès dimanche pour la réception du RC Strasbourg. pic.twitter.com/OUmyIy7udl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2025

Cette élimination est un coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui visait une victoire pour poursuivre sa course vers le sacre. Le LOSC, quant à lui, poursuit son parcours en Coupe de France et se qualifie pour les 8èmes de finale.