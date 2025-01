Coup de tonnerre : Le PSG prépare l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni !

Alors que le Real Madrid penserait sérieusement à vendre Aurélien Tchouaméni lors du prochain mercato estival, le PSG serait prêt à se positionner pour obtenir la signature du milieu de terrain français. Explications.

Mercato PSG : C’est terminé pour Aurélien Tchouaméni au Real Madrid

D’après les informations relayées ces dernières heures par la presse espagnole, la direction du Real Madrid aurait clairement exprimé sa déception aux représentants d’Aurélien Tchouaméni concernant ses performances de plus en plus décevantes. Le sentiment général en interne serait que l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco n’a pas véritablement justifié les 80 millions d’euros investis pour le recruter à l’été 2022.

Malgré son soutien, Carlo Ancelotti, l’entraîneur des Merengues, aurait lui-même des doutes sur la capacité du joueur de 24 ans à devenir le digne héritier de Toni Kroos dans le milieu madrilène. Jadis indiscutable, Aurélien Tchouaméni pourrait ainsi être poussé vers la sortie dans les mois à venir.

En effet, selon les renseignements obtenus par le site Relevo, les dirigeants du Real Madrid seraient prêts à vendre l’international français l’été prochain en cas d’offre satisfaisante. Soucieux d’attirer davantage de joueurs français, le Paris Saint-Germain serait disposé à sauter sur cette occasion pour récupérer le natif de Rouen.

Le Paris SG en pôle position pour accueillir Tchouaméni ?

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2028, Aurélien Tchouaméni a la côte sur le marché des transferts. En cas de départ l’été prochain, le compatriote de Kylian Mbappé aura donc l’embarras du choix concernant son futur club. À en croire le portail Fichajes, Luis Enrique apprécierait énormément le profil de Tchouaméni, qu’il considère compatible avec des joueurs plus techniques comme Vitinha, Joao Neves ou Fabian Ruiz, afin d’apporter un équilibre dans l’antre jeu du PSG.

La publication espagnole assure donc que la formation parisienne suit attentivement la situation du joueur formé à Bordeaux et serait même en tête de liste de ses prétendants. Toujours selon la même source, Liverpool et Manchester City seraient également sur les rangs. Les Reds apparaissent comme une destination crédible, notamment en raison du style de jeu physique et intensif prôné par l’entraîneur Arne Slot. L’intérêt des clubs anglais pourrait compliquer la tâche au Paris Saint-Germain. Affaire à suivre…