AS Monaco Mercato : Revirement de situation pour Tchouaméni !

Publié par Thomas G. le 26 avril 2022 à 23:59

AS Monaco Mercato : Aurélien Tchouaméni devrait quitter l' ASM cet été. La bataille fait rage pour le signer et un nouveau club s'intéresse au dossier.

AS Monaco Mercato : Aurélien Tchouaméni plaît à un grand club anglais

Aurélien Tchouaméni est l’un des joueurs qui devrait animer le mercato estival. Le Monégasque va quitter la principauté. En plus du PSG et du Real Madrid, un troisième club s’est positionné sur le dossier. En effet selon Santi Aouna, Liverpool aurait contacté les représentants du joueur. Les Reds auraient fait une arrivée remarquée sur le dossier. L'intérêt du club anglais aurait redistribué les cartes selon la presse anglaise. Jürgen Klopp veut recruter l’international français pour assurer l’avenir de Liverpool. L’entraîneur allemand est pragmatique et a déjà commencé à préparer la succession de son trio d’attaque. Le Monégasque serait quant à lui intéressé à l’idée de rejoindre la Premier League. Jürgen Klopp souhaiterait l’installer au milieu de terrain avec Fabinho et Thiago Alcantara.

Cependant, le PSG et le Real Madrid n’ont pas dit leur dernier mot. Les Parisiens veulent recruter deux nouveaux milieux de terrain pour épauler Marco Verratti, tandis que les Madrilènes veulent préparer la succession de Casemiro. Les deux clubs poursuivent leurs contacts avec les représentants du joueur. L’AS Monaco demanderait entre 60 et 80 millions d’euros pour Aurélien Tchouaméni.

La Ligue des Champions comme argument ?

La qualification en Ligue des Champions est le seul motif d’espoir pour les Monégasques. En effet, si l’ASM finit sur le podium, le club aura un argument de taille pour convaincre Aurélien Tchouaméni de rester. Le joueur de 22 ans n’a pas encore participé à la compétition. Il pourrait décider de rester pour la disputer sous les couleurs monégasques. De plus, son statut à Monaco dans une année de Coupe du Monde pourrait également faciliter les choses. Les Monégasques reçoivent Angers SCO pour la 34e journée de Ligue 1 où les coéquipiers d’Aurélien Tchouaméni pourraient engranger une 6e victoire. consécutive.