PSG : Le vestiaire du Paris SG a choisi son nouveau leader !

Le PSG a vécu une soirée particulière mercredi dernier lors de son match de Coupe de France face à Espaly. En l’absence des cadres habituels comme Marquinhos ou Achraf Hakimi, le vestiaire a pris une décision forte.

PSG : Les joueurs choisissent leur capitaine du Paris SG, Fabian Ruiz élu

Une nouvelle dynamique se met en place au sein du vestiaire parisien. Pour la rencontre du PSG face à Espaly en Coupe de France, c’est Fabian Ruiz qui a porté le brassard de capitaine. Un choix surprenant qui s’explique par une décision inédite : ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont élu leur capitaine.

En l’absence de Marquinhos, le capitaine habituel, et d’autres cadres de l’équipe, Luis Enrique a laissé le soin aux joueurs de désigner leur représentant sur le terrain. « C’était une décision des joueurs », a confirmé l’entraîneur espagnol en conférence de presse. « Nous avons revu les votes des joueurs et le classement indiquait Fabian Ruiz ou Warren Zaïre-Emery. Cela s’est donc joué entre le quatrième et le cinquième capitaine. »

Une initiative saluée par Luis Enrique

Cette initiative du vestiaire du PSG montre la volonté de Luis Enrique de donner plus de responsabilités aux joueurs et de renforcer l’esprit d’équipe. « En fin de compte, nous donnons toujours la chance aux joueurs de choisir leurs capitaines. Nous n’oublions jamais que les capitaines sont les joueurs qui représentent l’équipe, ce n’est pas à nous de les choisir : ni au président, ni à l’entraîneur, ni au directeur sportif. Pour moi, ce sont les joueurs qui doivent les choisir et c’est ce qui a été fait », a-t-il ajouté.

Cette expérience pourrait ouvrir la voie à de nouvelles pratiques au sein du PSG. En laissant les joueurs choisir leur capitaine, le club montre qu’il fait confiance à son groupe et qu’il souhaite renforcer l’esprit d’équipe.