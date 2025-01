PSG Mercato : Marquinhos lâche une bombe sur son avenir au Paris SG

Au club depuis l’été 2013 et un transfert en provenance de l’AS Rome, Marquinhos songe-t-il à changer d’air ? Le capitaine du PSG a fait une annonce fracassante sur son avenir samedi avant le Trophée des Champions contre l’AS Monaco.

PSG Mercato : Marquinhos ne ferme aucune porte pour son avenir

Samedi, Marquinhos a pris place aux côtés de Luis Enrique lors de la conférence de presse précédant le Trophée des Champions, prévu à Doha ce dimanche, à 17h30. Le défenseur central brésilien, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, a évoqué son avenir.

Interrogé sur sa situation contractuelle, Marquinhos a exprimé son désir de poursuivre son parcours à Paris. Cependant, le joueur le plus capé des Rouge et Bleu n’a pas exclu la possibilité d’un départ futur, soulignant l’incertitude inhérente au monde du football.

« Notre futur, on ne sait jamais. Le football va très vite. Pour l’instant, toutes mes pensées et ma motivation vont au PSG. On a des matchs importants à jouer encore. Je suis très heureux, j’ai encore beaucoup de choses à donner. Je peux encore apporter beaucoup de choses », a déclaré le compatriote de Neymar Jr ce samedi.

Marquinhos a notamment insisté sur son bonheur et sa motivation à apporter davantage à l’équipe, tout en reconnaissant que de nombreux facteurs influencent son avenir, tels que les décisions du club et de l’entraîneur. D’ailleurs, le natif de Sao Paulo préparerait bien son départ de la capitale.

Marquinhos en discussions avec des clubs saoudiens

Après douze années de bons et loyaux services sous le maillot du PSG, Marquinhos pourrait tourner une page importante de sa carrière à la fin de la saison en cours. En effet, selon les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, le protégé de Luis Enrique serait en discussions avec des clubs saoudiens.

Bien qu’il soit un pilier du PSG depuis son arrivée en 2013, des offres intéressantes d’Arabie saoudite pourraient influencer son avenir. Après des tentatives cet été, les clubs saoudiens seraient prêts à revenir à la charge avec des propositions attractives. Les négociations se poursuivent avec son frère, qui est également son agent.

Marquinhos pourrait bientôt être confronté à un choix crucial : rester au PSG ou tenter une nouvelle aventure en Arabie saoudite. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens envisageraient de recruter Abdukodir Khusanov, un défenseur central de 20 ans évoluant au RC Lens et international ouzbek, pour préparer l’avenir.