Mercato PSG : Pour Khvicha Kvaratskhelia, le Paris SG doit encore patienter

Encore quelques heures et Khvicha Kvaratskhelia sera officiellement un joueur du PSG lors de ce mercato. Si l’attaquant a passé sa visite médicale, le Paris SG devra tout de même encore patienter pour son officialisation.

Mercato PSG : Des formalités administratives retardent la signature de Khvicha Kvaratskhelia

Pour le PSG, cette fois est bien la bonne. L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain se précise de plus en plus. Après avoir manqué l’occasion l’été dernier à l’issue d’un long feuilleton, l’ailier de Naples a franchi le pas et sera un joueur du club de la capitale. Le club italien et son homologue français sont tombés d’accord pour le transfert de l’international géorgien.

Au lendemain de ses adieux au club de Serie A, le joueur de 23 ans est désormais à Paris. Arrivé jeudi, Kvaratskhelia a effectué ce vendredi les examens médicaux nécessaires avant de signer et de rejoindre ses futurs coéquipiers. Il pourrait faire ses débuts sous le maillot parisien dès le 25 janvier, lors de la réception du Stade de Reims au Parc des Princes.

Toutefois, un dernier détail retarde encore son officialisation. Selon les informations du journal Le Parisien ce vendredi soir, les échanges entre les différentes fédérations pour les dernières formalités administratives prennent un peu de temps. Et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un vendredi soir, mais l’optimisme règne dans le camp parisien quant à la signature de Kvaratskhelia.

Un renfort de poids pour le PSG

Ce transfert est une excellente nouvelle pour le PSG qui renforce ainsi son secteur offensif. Kvaratskhelia, révélation de la saison en Serie A, apportera sa technique, sa vitesse et son sens du but au club de la capitale. Une fois les derniers détails administratifs réglés, le Paris Saint-Germain pourra officiellement annoncer la signature de Khvicha Kvaratskhelia.

Le joueur pourra alors s’intégrer au groupe et commencer à travailler avec ses nouveaux coéquipiers. Avant de rejoindre la Ligue 1, Kvaratskhelia n’a plus joué depuis le 29 décembre après 79 minutes lors d’une victoire 1-0 contre Venise. Il a inscrit 5 buts en 17 matchs pour 3 passes décisives cette saison. Le Géorgien signera pour une longue durée, soit jusqu’en 2029.