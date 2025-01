PSG Mercato : Visite médicale en cours pour Khvicha Kvaratskhelia

Arrivé à Paris ces dernières heures pour finaliser les derniers détails de son transfert en provenance du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia effectue en ce moment sa visite médicale avec le PSG. Une officialisation pourrait donc tomber au Paris SG au cours de cette journée.

Khvicha Kvaratskhelia au PSG : Le transfert se précise !

Après avoir fait ses adieux aux supporters du SSC Naples jeudi soir, Khvicha Kvaratskhelia est arrivé à Paris ces dernières heures afin de finaliser son transfert au Paris Saint-Germain. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’ailier de 23 ans passera sa visite médicale dans la matinée avant de signer un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2029.

Un renfort de choix dont l’officialisation semble désormais imminente. Une tendance confirmée par le journal L’Équipe, qui précise que le transfert avoisinerait les 80 millions d’euros, bonus compris. Après l’échec de sa tentative de l’été passé, le Paris SG n’a pas abandonné ce dossier et est donc sur le point de réaliser son rêve de faire de l’international géorgien le digne successeur de Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid il y a six mois.

La succession de Kylian Mbappé bien assurée

D’ailleurs, Khvicha Kvaratskhelia va hériter du numéro 7 laissé libre depuis le départ de l’attaquant français. Ce choix symbolique souligne l’importance accordée à Kvaratskhelia dans le projet sportif du Paris Saint-Germain. Avant de prendre l’avion pour Paris, le futur ex-protégé d’Antonio Conte a adressé un message touchant aux supporters napolitains sur sa page Instagram.

« C’est difficile pour moi, mais il est temps de dire au revoir. J’ai passé d’excellents moments ici. Merci à Naples, à la ville, aux supporters, et à la mémoire de Diego. Je n’oublierai jamais cette sensation magique et le Scudetto que nous avons gagné ensemble », a écrit l’ancien milieu offensif du Dinalo Batumi. Avec Kvaratskhelia, meilleur joueur de la saison 2022-2023 en Serie A, le Paris Saint-Germain s’offre l’ailier de classe mondiale, dont Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos rêvaient pour l’après-Mbappé.