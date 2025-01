Mercato PSG : Lamine Yamal, C’est confirmé, le Barça dit « non » !!

Ce mercato d’hiver, le PSG s’est lancé aux trousses de Lamine Yamal avec une offre démentielle de 250M€, mais le Barça a dit non. Cet intérêt parisien pour le prodige du FC Barcelone, tout juste âgé de 18 ans et déjà considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, montre bien l’ambition du club parisien sur le marché des transferts. Le refus du club catalan montre également sa volonté de demeurer un des top clubs européens.

Mercato PSG : Lamine Yamal : le Paris SG encore recalé par le Barça

Déjà l’été dernier, alors que le PSG cherchait un successeur à Kylian Mbappé, le club parisien avait jeté son dévolu sur Lamine Yamal, dont les performances avec l’équipe d’Espagne lors de l’Euro 2024 avaient marqué les esprits. Selon des sources espagnoles, les dirigeants du PSG avaient alors formulé une offre astronomique de 250 millions d’euros pour tenter de convaincre le Barça de céder son joyau. Seulement, le club catalan a refusé catégoriquement cette proposition en affirmant que Yamal était bien un joueur intransférable.

Malgré cette tentative ambitieuse du PSG, le FC Barcelone ne s’est pas contenté de repousser l’offre. Les dirigeants blaugrana ont rapidement initié des discussions pour sécuriser l’avenir de Lamine Yamal au sein du club. D’après les informations relayées par AS, une prolongation de contrat est en cours de finalisation. Celle-ci prend en compte une augmentation salariale raisonnable, dans la lignée de la politique financière prudente adoptée par le club ces dernières années.

Mercato : Lamine Yamal va prolonger au Barça malgré l’assaut du PSG

Lamine Yamal semble donc destiné à rester en Catalogne, où il devrait continuer à développer son immense potentiel sous les couleurs blaugrana. Avec cette prolongation imminente, le FC Barcelone envoie un signal fort à ses rivaux européens, notamment au PSG, qui devra se tourner vers d’autres cibles pour renforcer son effectif.

Cette séquence montre bien les difficultés auxquels le PSG est confronté dans sa quête d’un joueur de classe mondiale pour oublier Kylian Mbappé. Si l’indéniable audace des dirigeants parisiens est constante, leur stratégie devra cependant s’ajuster pour s’adapter à la compétitivité des clubs comme le Barça, déterminés à protéger leurs pépites malgré les difficiles problèmes d’argent auxquels ils font face.