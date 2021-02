Transfert PSG : Un intérêt réciproque et une grosse arrivée ?

Publié le 24 février 2021 à 11:15

Le PSG s'active sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine, après un mercato hivernal plus que calme dans la capitale française. Outre les prolongations de ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, le directeur sportif brésilien Leonardo s'attache à sélectionner les profils qui pourraient venir renforcer le Paris SG dans les mois à venir, avant validation de Mauricio Pochettino. Et l'entraîneur argentin a plusieurs joueurs à proposer également, notamment ceux avec qui il a pu travailler par le passé, en particulier du côté de Tottenham. Car Dele Alli n'est pas le seul joueur des Spurs a suscité l'intérêt du champion en titre de Ligue 1.

Le futur de Keylor Navas en question

Keylor Navas est peut-être la meilleure recrue parisienne de ces dernières années, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé et Neymar. Le gardien costaricien de 34 ans brille dans les cages du PSG, alors que le club francilien cherchait depuis de nombreuses années un solide dernier rempart. Impeccable et décisif dans les grands rendez-vous, il reste sujet aux questions de sa succession. L'ancien du Real Madrid craint de voir arriver un jeune gardien, qui viendrait lui prendre la place de numéro un comme l'a fait Thibaut Courtois chez les Merengue. Leonardo drague depuis longtemps le portier de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma, dont la prolongation n'est toujours pas officielle chez les Lombards. Mais l'Italien de 22 ans risque de signer un nouveau bail du côté de la Serie A. Un temps également, le Paris Saint-Germain semble avoir été intéressé par le gardien de l'Atlético de Madrid Jan Oblak, mais ces deux pistes se sont refroidies.

Un autre champion du monde au PSG ?

Malgré les performances du gardien costaricien, Keylor Navas ne peut faire taire les rumeurs insistantes quant à son successeur. Outre Gianluigi Donnarumma, un autre nom ressort de plus en plus souvent dans la presse, celui de Hugo Lloris. Le champion du monde 2018 fait de moins en moins l'unanimité du côté de Tottenham et aurait envie d'un nouveau challenge après l'Euro avec l'équipe de France. Et qui mieux que Mauricio Pochettino pour offrir une dernière aventure à son ancien joueur ? Selon le Daily Mail, l'envie de l'Argentin de recruter son ancien gardien en forte. Hugo Lloris, lui, verrait d'un très bon oeil un retour au PSG, et les dirigeants qatariens sont friands des internationaux français, afin d'éviter l'écueil d'une équipe trop "internationale" dans la capitale française. Avec Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, le capitaine des Bleus aux 120 sélections serait le troisième champion du monde à rejoindre les rangs du PSG. Âgé de 34 ans, comme Keylor Navas, Hugo Lloris a encore un an de contrat du côté des Spurs.













Par Matthieu