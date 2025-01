ASSE – FC Nantes : Les compos probables pour un choc sous haute tension !

L’ASSE accueille le FC Nantes ce dimanche pour la 18e journée de Ligue 1. Ce duel entre deux équipes en quête de maintien promet d’être âprement disputé, avec des compositions équilibrées et ambitieuses de part et d’autre.

ASSE – FC Nantes : Saint-Etienne avec Augustine Boakye pour rebondir face au FCN

Toujours dans la zone des barrages, l’ASSE espère profiter de ce match à domicile pour rebondir après sa défaite honorable contre le PSG (2-1). Sous la direction d’Eirik Horneland, les Verts montrent des signes encourageants, avec un collectif plus soudé et des intentions de jeu affirmées. Pour la réception du FC Nantes, La défense sera articulée autour de Nadé et Batubinsika, tandis que Bouchouari, véritable métronome, sera chargé de dicter le rythme au milieu de terrain.

Devant, Davitashvili et Stassin tenteront de convertir les opportunités de l’ASSE face à une défense nantaise compacte avec le retour d’Augustine Boakye. Il y a tout de même une petite incertitude qui plane autour de la forme du Ghanéen. Du côté du FC Nantes, la dynamique est positive avec deux nuls méritoires face à des adversaires de poids comme le LOSC et l’AS Monaco.

Les Canaris, sous la houlette d’Antoine Kombouaré, visent une performance solide pour s’éloigner de la zone rouge. La clé du match pour les Nantais résidera dans leur capacité à exploiter les espaces grâce à la vivacité de Moses Simon et la précision de Ludovic Blas, soutenus par un milieu compact où Chirivella et Lepenant tenteront d’assurer la transition défense-attaque.

Une rencontre aux enjeux majeurs entre Saint-Etienne et le FCN

Dans ce duel pour le maintien, chaque détail comptera. L’ASSE pourra s’appuyer sur la ferveur de son public pour tenter de prendre l’ascendant, tandis que Nantes cherchera à s’imposer grâce à sa solidité défensive et ses attaques rapides. Le match s’annonce indécis et pourrait être un tournant dans la saison des deux équipes.

Les compositions probables de ASSE – FC Nantes :

ASSE : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Nadé, Pétrot – Mouton, Ekwah, Bouchouari – Boakye, Stassin, Davitashvili.

FC Nantes : Lopes – Amian, Castelletto, Pallois, Duverne, Cozza – Augusto, Chirivella, Lepenant – Thomas, Abline, Simon.