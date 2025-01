Transfert-Choc : Le RC Lens tient le successeur d’Abdukodir Khusanov ?

Après avoir vendu Abdukodir Khusanov à Manchester City pour 50 millions d’euros, le RC Lens cherche son successeur sur ce mercato hivernal. Et selon les dernières rumeurs venues de l’étranger, le club Sang et Or pourrait avoir trouvé sa solution en Ligue 2.

Mercato : Le RC Lens sur les traces d’une pépite en Ligue 2 !

Après avoir vendu Abdukodir Khusanov à Manchester City pour une somme considérable, le RC Lens est en quête d’un nouveau talent en défense. La cellule de recrutement a identifié plusieurs profils prometteurs, et l’un d’eux, évoluant en Ligue 2, semble faire l’unanimité en interne. Totalement inconnu en Europe, Khusanov a conquis la Ligue 1 en quelques mois seulement.

Dix-huit mois après son arrivée dans le Nord, le défenseur central de 20 ans a quitté les Sang et Or pour rejoindre Manchester City, réalisant au passage une plus-value exceptionnelle, puisque son transfert est estimé à 50 millions d’euros. Désormais, les dirigeants lensois scrutent le marché des jeunes défenseurs talentueux afin de dénicher le prochain Khusanov.

En Ligue 2, un talent attire particulièrement l’attention de la cellule de recrutement du RC Lens. Sous la direction de Diego Lopez, le jeune Christ-Owen Kouassi impressionne du côté de Laval et a été observé à plusieurs reprises par la cellule de recrutement du RCL.

Et ce dossier semble désormais prendre de l’ampleur en interne. En effet, selon Livefoot, le club entraîné par Will Still devrait prochainement formuler une première offre à Laval pour Owen Kouassi. Capable d’évoluer sur le côté droit et dans l’axe, le joueur de 20 ans brille dans un championnat de Ligue 2 qui commence à devenir trop « étroit » pour son talent.

Owen Kouassi a la côte en Ligue 1

Selon les informations d’Ici Mayenne, le Stade Lavallois pourrait perdre Christ-Owen Kouassi durant ce mercato hivernal. Le défenseur central, qui compte 19 apparitions toutes compétitions confondues, dont un but, depuis le début de la saison, serait notamment convoité par le FC Nantes, le Racing Club de Lens et le Stade Brestois 29.

Kouassi pourrait donc être l’un des tubes de ces deux dernières semaines du mercato hivernal. Christ-Owen Kouassi, qui est sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 avec le Stade lavallois Mayenne Football Club, Owen Kouassi est estimé à 800.000 euros par le site spécialisé Transfertmarkt. Affaire à suivre…