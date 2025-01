OM – Strasbourg : Tension avec Pol Lirola, De Zerbi brise le silence !

L’atmosphère s’est tendue à l’OM ! Lors du match nul contre Strasbourg, Roberto De Zerbi a vivement critiqué Pol Lirola. Il est revenu sur cette friction en conférence de presse.

OM : Roberto De Zerbi frustré par le résultat face au RC Strasbourg

L’Olympique de Marseille a laissé passer une belle opportunité de consolider sa place sur le podium. Les Phocéens n’ont pu faire mieux qu’un match nul face au RC Strasbourg (1-1) au Vélodrome. Un résultat décevant qui ne satisfait guère Roberto De Zerbi.

L’entraîneur de l’OM s’est montré particulièrement frustré à l’issue de la rencontre : « Avez-vous vu les statistiques de la rencontre ? D’après les stats à la fin du match, on méritait de gagner. Strasbourg reste une bonne équipe et on aurait pu faire un meilleur match. Mais cela aurait pu être suffisant pour gagner. C’est notre troisième match en huit jours et en une semaine on a moins gagné que ce qu’on méritait », a-t-il pesté.

Il s’explique sur son agacement envers Pol Lirola

Roberto De Zerbi a par ailleurs évoqué sa vive réaction à la fin de la rencontre, notamment envers Pol Lirola : « J’étais agacé avec le changement de système à l’entrée de Rowe et Merlin. On est passé à quatre derrière mais je n’arrivais pas à communiquer avec ceux qui étaient de l’autre côté. C’était juste un problème de communication », a-t-il expliqué.

Ce match nul est un coup d’arrêt pour l’OM qui voit ses poursuivants se rapprocher. Les Phocéens devront rapidement se remettre de cette déception à domicile et enchaîner les victoires pour conserver leur place sur le podium et mettre la pression sur le PSG, leader du championnat.