Prêté la saison dernière à Elche, Pol Lirola est de retour à l’OM. Mais le latéral droit espagnol a bien compris qu’il n’est plus désiré à Marseille.

Mercato OM : Pol Lirola finalement décidé à quitter Marseille

L’heure de la reprise a sonné à l’Olympique de Marseille. Le nouvel entraîneur, Marcelino, et ses troupes ont déjà repris le chemin de l’entraînement à la Commanderie en vue de mieux préparer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Toutefois, la direction de l’OM poursuit son mercato estival et souhaite redessiner les contours de son effectif. Si de nouveaux renforts offensifs sont espérés dans les jours à venir, le club phocéen compte aussi se séparer de certains indésirables dans l’optique d’alléger sa masse salariale. Pol Lirola fait notamment partie de cette liste.

Après un prêt décevant à Elche, le défenseur espagnol est de retour à Marseille. Cependant, le latéral droit de 25 ans ne rentre plus les plans de la direction marseillais, qui souhaite se débarrasser de lui au plus vite. Le directeur sportif de l’OM, Javier Ribalta, en marge de la présentation de Marcelino, a d'ailleurs été catégorique sur le sujet, en assurant que la seule solution pour l’ancien joueur de Fiorentina était un départ durant ce mercato. Idem pour Jordan Amavi et Konrad de la Fuente poussés vers la sortie.

Cette sortie du dirigeant phocéen n’est pas forcément bien passée auprès de Pol Lirola. Ce dernier semblait déterminé à aller au clash pour poursuivre son aventure à Marseille où son contrat expire en juin 2026. Mais au fil des jours, l’international espagnol a finalement revu sa position. En effet, TMW assure que Pol Lirola a bien compris qu’il se retrouve dans l'impasse à l’OM et serait désormais enclin à quitter le club cet été afin de faire évoluer sa carrière sous d’autres cieux. Une question se dégage alors : quelle sera sa future destination ?

Pol Lirola vers un retour en Italie

Devenu indésirable à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola aurait déjà une idée bien précise pour la suite de sa carrière. Le média italien affirme que le latéral droit aimerait revenir en Serie A, un championnat qu’il connaît bien. Formé à la Juventus, l’Espagnol a évolué durant plusieurs saisons à Sassuolo et à la Fiorentina avant de rejoindre l’OM en janvier 2021. Il souhaiterait donc revenir dans le championnat dans lequel il a débuté sa carrière.

Reste à savoir quelle formation italienne se manifestera pour son transfert. En janvier dernier, Monza avait déjà tenté de le recruter, sans succès. Le club italien serait-il prêt à revenir à la charge pour sa signature durant ce mercato ? La direction de l’OM et ses agents s’activent en coulisse pour lui trouver une nouvelle porte de sortie.