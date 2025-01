PSG-RC Lens : Difficile soirée en perspective pour le RCL, les compos !

Le PSGreçoit le Racing Club de Lens (RCL) dans le cadre de la 18ᵉ journée de Ligue 1, un match qui s’annonce compliqué pour les Sang et Or. Alors que le PSG affiche une forme impressionnante cette saison, Lens peine à rivaliser avec les grosses écuries du championnat.

PSG-Lens : invincibilité parisienne contre espoir lensois

Les statistiques entre les deux équipes ne jouent pas en faveur des Lensois. Sur leurs 22 dernières confrontations avec le Paris SG toutes compétitions confondues, le Racing n’a décroché que deux victoires : une en septembre 2020 (1-0) et une autre en janvier 2023 (3-1), à domicile au stade Bollaert-Delelis. En revanche, ils cumulent 13 défaites et 7 matchs nuls face à l’ogre parisien.

De plus, le Racing a affiché une faiblesse notable face aux équipes du haut de tableau lors de la phase aller : aucun succès en 8 rencontres contre les formations du top 10, avec 4 nuls et 4 défaites à leur actif. Pendant ce temps, le PSG a engrangé 22 points sur 24 possibles face à ces mêmes adversaires, confirmant son statut de leader incontesté.

PSG-RC Lens : le RCL face à un défi de taille au Parc

L’équipe parisienne, invaincue depuis le début de la saison (13 victoires, 4 nuls), réalise une première moitié de championnat exceptionnelle. C’est la quatrième fois dans son histoire que le club parvient à ce niveau d’invincibilité à ce stade (après 1985/86, 2015/16 et 2018/19), un exploit que seules trois autres équipes ont réalisé dans l’histoire de la Ligue 1.

Sur le plan individuel, les Parisiens alignent un effectif redoutable, dirigé par un Zaïre-Emery en grande forme au milieu de terrain et un quatuor offensif capable de faire des dégâts. Gianluigi Donnarumma, capitaine du soir, assurera la solidité défensive d’un PSG en pleine confiance.

Des statistiques inquiétantes pour Lens

Malgré un total de 27 points en 17 journées (un bilan équivalent aux saisons 2020/21 et 2021/22), Lens a du mal à s’imposer à domicile avec seulement 2 victoires sur leurs 8 derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Sang et Or devront se montrer bien plus efficaces s’ils espèrent inquiéter les Parisiens.

Compo du RCL :

Koffi – Gradit, Sarr, Medina – Frankowski, Thomasson, Diouf, Machado – Sotoca (Cap.), Koyalipou, Sotoca

Compo du PSG :

Donnarumma (Cap.) – Beraldo, Pacho, Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Lee, D. Doué, Barcola.