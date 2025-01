Mercato ASSE : Une pépite de l’Etoile Rouge dans le viseur de Saint-Etienne

Encore une nouvelle piste pour l’ASSE ! Un jeune défenseur évoluant dans le championnat serbe serait apparu sur les radars des recruteurs stéphanois. Son arrivée à l’AS Saint-Etienne serait même imminente.

Mercato : L’ASSE fonce sur Ognjen Mimovic en Serbie

L’ASSE n’est pas seulement en négociations pour finaliser les dossiers avancés ou en phase de conclusion ; elle continue également de prospecter activement. Et chaque jour, durant cette période de mercato hivernal, de nouvelles cibles et de nouveaux profils sont identifiés grâce à l’outil de données de Kilmer Sports Ventures (KSV), le groupe à la tête du club stéphanois.

Selon les informations du quotidien Mozzart Sport, l’AS Saint-Etienne aurait des vues sur Ognjen Mimovic, joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade, en Serbie. Grâce à sa jeunesse, son talent, ses qualités techniques et son fort potentiel, le joueur de 20 ans remplit plusieurs critères pour intégrer l’équipe d’Eirik Horneland.

L’AS Saint-Etienne prête à casser sa tirelire pour la pépite serbe ?

D’ailleurs, le président des Verts, Ivan Gazidis, serait prêt à passer à l’offensive pour le recruter. D’après le journal sportif serbe, l’Étoile Rouge a fixé l’indemnité de transfert du jeune arrière latéral droit à 8 millions d’euros, bonus compris, soit le double de sa valeur marchande actuelle.

L’ASSE s’est certes fixé des limites pour le recrutement, mais le média assure que KSV n’hésiterait pas à sortir le chéquier pour s’attacher les services d’Ognjen Mimovic.

Le transfert d’Ognjen Mimovic bouclé après la Ligue des champions ?

Le processus de transfert de cet international Espoir serbe pourrait s’accélérer après la rencontre de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven, programmée ce mardi soir (21h). En effet, le joueur visé par l’ASSE et son club sont engagés en coupe d’Europe. Il a justement découvert la Ligue des champions cette saison, en disputant trois matchs lors de la phase de groupe actuelle, et précédemment deux rencontres lors des qualifications, inscrivant au passage un but.

En championnat, cette saison, Ognjen Mimovic a été titularisé à dix reprises en douze matchs disputés et est l’auteur de deux passes décisives.