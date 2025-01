PSG – Man City : Willian Pacho prévient déjà Erling Haaland !

À la veille du choc de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City au Parc des Princes, Willian Pacho s’est exprimé sur son duel à venir avec Erling Haaland.

Willian Pacho affiche sa confiance avant son duel avec Erling Haaland

Le défenseur central du Paris Saint-Germain, Willian Pacho, s’est confié dans une interview accordée au Média Carré avant le choc de la septième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions contre Manchester City ce mercredi à 21 heures au Parc des Princes.

Le défenseur central de 23 ans a notamment été interrogé sur son duel à venir avec Erling Haaland. Pressenti pour former la paire défensive avec Marquinhos devant Gianluigi Donnarumma, l’international équatorien a affiché sa confiance et semble persuadé que le PSG va se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions.

« Non, je n’ai pas peur, je respecte toujours tous les adversaires et toutes les personnes et Erling Haaland est un grand joueur, une très bonne personne. Ce sera un plaisir de jouer contre lui », a déclaré Willian Pacho avant de partager son optimisme quant à la suite de la compétition.

« Il y a des matches que nous méritions de gagner, mais des petits détails n’ont pas été en notre faveur. Je suis persuadé que cela va s’inverser, car nous avons très bien travaillé. Nous avons une grande équipe et même si, pour le moment, cela n’a pas payé, je suis sûr que ça va le faire lors des deux matches qu’il nous reste et que nous allons nous qualifier sans problème », a ajouté le joueur le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, avec notamment 2052 minutes disputées.