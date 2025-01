PSG – Manchester City : Grosse surprise dans le groupe de Pep Guardiola

Pour le compte de la 7e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le PSG reçoit Manchester City ce mercredi au Parc des Princes. Le club anglais a dévoilé le groupe de Pep Guardiola pour ce match.

Manchester City : Retour de Stones, absence de Doku face au PSG

Le groupe dévoilé par Manchester City ce mardi soir pour le choc de la 7e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain marque le retour de John Stones, absent depuis un mois en raison d’une blessure au pied.

Si Pep Guardiola peut finalement compter sur John Stones, Ruben Dias, Manuel Akanji et Josko Gvardiol, initialement annoncés incertains, mais finalement présents dans le groupe, le technicien catalan devra se passer de Jérémy Doku, un atout offensif important, pour défier le PSG ce mercredi à 21 heures au Parc des Princes.

En effet, l’international belge ne fait pas partie des 21 joueurs sélectionnés pour le déplacement dans la capitale française, à l’occasion de ce match crucial pour l’avenir européen des deux équipes. Auteur d’un but et d’une passe décisive lors de la large victoire des Citizens à Ipswich Town (0-6) le week-end dernier en Premier League, l’ancien Rennais semblait en pleine forme et aurait pu représenter une menace sérieuse pour la défense de Luis Enrique.

Manchester City n’a pas encore communiqué le motif de son absence. Déjà forfait dimanche, le défenseur néerlandais Nathan Aké est également absent. De même, Kyle Walker, en partance pour l’AC Milan (un accord ayant été trouvé entre les clubs), ne figure pas dans le groupe convoqué par Pep Guardiola.

Le groupe convoqué par Pep Guardiola

Gardiens : Ederson, Stefan Ortega Moreno, Scott Carson.

Défenseurs : Rico Lewis, Matheus Nunes, Max Alleyne, Manuel Akanji, Rúben Dias, John Stones, Joško Gvardiol.

Milieux : Jacob Wright, Nico O’Reilly, İlkay Gündoğan, Mateo Kovačić, Kevin De Bruyne, James McAtee, Bernardo Silva, Phil Foden.

Attaquants : Jack Grealish, Sávio, Erling Haaland.