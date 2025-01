OGC Nice – OM : Marseille riposte contre l’interdiction de déplacement de ses supporters

L’OM se prépare à retrouver l’OGC Nice lors de la 19e journée de Ligue 1. Pour ce derby, les supporters marseillais sont interdits de recrutement. Une décision que le club a bien l’intention de contester.

OGC Nice – OM : Pas de supporters de Marseille à l’Allianz Riviera

Une nouvelle fois, le derby entre l’OGC Nice et l’OM se jouera dans un climat délétère. La préfecture des Alpes-Maritimes a en effet décidé d’interdire le déplacement des supporters marseillais pour la rencontre de dimanche prochain. Pour justifier cette décision, l’autorité préfectorale ne manque pas d’arguments.

Selon l’arrêté, l’objectif est de « prévenir les troubles graves à l’ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens », ainsi que « la rivalité permanente et violente opposant les supporters ultras des deux clubs ». Une décision qui est loin d’être une surprise. Les affrontements entre les supporters des deux équipes ont marqué l’histoire du football français, et les autorités craignent de nouveaux débordements.

Marseille va contester l’interdiction de déplacement de ses supporters

Ce n’est pas la première fois que l’OM fait face à une interdiction de recrutement de ses supporters. Le club phocéen n’est pas non plus le premier club à subir une telle sanction cette saison en Ligue 1. Pour autant, la direction a bien l’intention de réagir comme il en a l’habitude à chaque prise d’arrêté pour interdire le déplacement de ses supporters.

Selon La Provence, l’Olympique de Marseille, qui avait déjà été confronté à de telles interdictions par le passé, a annoncé qu’il allait contester cette décision devant le tribunal administratif de Nice. Le club marseillais estime que cette mesure est disproportionnée et qu’elle prive ses supporters de leur droit d’assister à un match de football.