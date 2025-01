OM : Mason Greenwood change officiellement d’équipe !

Mason Greenwood est sur le point de commencer une nouvelle aventure dans sa carrière. L’attaquant de l’OM, après avoir vu les portes de la sélection anglaise se refermer définitivement, a officiellement choisi de représenter la Jamaïque en équipe nationale.

OM : Un changement de nationalité sportive confirmé pour Greenwood

Mason Greenwood a franchi une nouvelle étape dans sa carrière. L’attaquant de l’Olympique de Marseille va désormais évoluer sous la bannière de la sélection de la Jamaïque, son autre nationalité sportive. Cette décision fait suite à la fermeture des portes de la sélection anglaise, après les accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet.

Bien que les charges aient été abandonnées, la Fédération anglaise de football a clairement indiqué à Greenwood qu’il ne serait plus retenu pour porter le maillot des Three Lions. Face à ce choix difficile, l’attaquant de 23 ans a décidé de tourner la page et de se tourner vers ses racines jamaïcaines, le pays d’origine de son père.

Selon le Mirror Football, les démarches administratives pour le changement de nationalité sportive de Greenwood sont désormais finalisées. L’attaquant de l’OM portera donc le maillot des Reggae Boyz lors des prochaines compétitions. Ce choix marque une nouvelle étape dans la carrière du joueur, qui cherche à redéfinir son parcours après des mois de controverses et de bouleversements personnels.

Des débuts retardés avec la Jamaïque pour Mason Greenwood

Si les démarches sont finalisées, il faudra tout de même encore attendre pour voir l’ancien international anglais disputer ses premières minutes avec ses futures nouvelles couleurs. Bien que la Jamaïque dispute deux matchs amicaux les 7 et 10 février prochains contre Trinité-et-Tobago, Mason Greenwood ne sera pas du voyage.

L’Olympique de Marseille aurait refusé de le libérer, ces rencontres n’étant pas programmées pendant une trêve internationale officielle. Avec son talent et son expérience, l’attaquant pourrait devenir un pilier des Reggae Boyz dans leur quête de succès sur la scène internationale.

En choisissant la Jamaïque, Mason Greenwood tourne définitivement la page de l’Angleterre et ouvre un nouveau chapitre de sa carrière, sous le signe de la reconstruction et de l’ambition.