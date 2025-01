Mercato FC Nantes : Le FCN referme déjà une piste en défense !

Le FC Nantes reste toujours actif sur le mercato d’hiver avec notamment des renforts en défense. Lancé sur la piste d’un ancien joueur de Ligue 1 qui évolue en Liga, le FCN met déjà fin à cette quête.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré réclame des renforts au FCN

En pleine lutte pour le maintien en Ligue 1, le FC Nantes peine à retrouver de la stabilité et de la régularité. Toujours à la tête du staff technique des Canaris malgré des rumeurs d’un départ, Antoine Kombouaré ne semble pas avoir la solution pour inverser la tendance et relancer le club.

Pour l’aider, la direction du FCN va devoir passer à la quête pour signer des renforts lors de ce mercato d’hiver. C’est le message clair que le Kanak a envoyé à Waldemar Kita. « En ce moment, je mets la pression aux dirigeants, il faut faire venir des joueurs. Je veux quoi comme joueur ? Aujourd’hui, il nous faut un défenseur central et un attaquant. Ce sont les priorités », a confié l’entraîneur du FC Nantes à DAZN, tout en ajoutant :

« En attaque, j’ai perdu Ganago, qui est parti en MLS, et il y a Kadewere qui est encore blessé pour 5-6 semaines. Je n’ai plus qu’Abline comme attaquant, Simon et Mostafa qui est en difficulté. Des cibles en France ou à l’étranger ? Peu importe. Il faut au moins un attaquant ».

Le FCN renonce à la piste Maximiliano Caufriez

La blessure de Nathan Zézé avait accentué l’urgence de trouver un élément expérimenté capable d’apporter de la stabilité à la défense nantaise. A la recherche d’un défenseur central pour renforcer son arrière-garde, le FC Nantes avait jeté son dévolu sur Maximiliano Caufriez, joueur de Valence.

Cependant, selon le journaliste Sacha Tavolieri, les Canaris ont finalement abandonné cette piste. C’est un joueur qui a évolué en Ligue 1 sous les couleurs de Clermont avec un total de 46 matchs pour un but et une passe décisive. Si le profil du joueur de 27 ans, expérimenté en Ligue 1, semblait correspondre aux besoins du FC Nantes, il semblerait que le joueur belge n’ait pas convaincu l’ensemble des décideurs nantais.

Des doutes internes auraient ainsi mis fin à cette piste. Les dirigeants se concentrent désormais sur d’autres profils susceptibles de répondre aux besoins de l’équipe.