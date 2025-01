Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré met la pression à Waldemar Kita !

Antoine Kombouaré n’est pas encore au bout de ses peines au FC Nantes et veut des recrues lors de ce mercato de janvier. L’entraîneur des Canaris l’a ouvertement fait savoir à Waldemar Kita et à la direction du FCN.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré affiche clairement ses besoins au FCN

La situation est loin d’être reluisante au FC Nantes pour Antoine Kombouaré. Le club peine à gagner pour relever de la crise et le mercato n’annonce pour le moment rien de réconfortant. Le nul face à l’AS Saint-Etienne est le quatrième match sans victoire pour les canaris depuis le début de l’année, dont trois matchs nuls de suite. Mais pour le technicien kanak, il y a urgence dans un contexte où son groupe manque de concurrence.

« Il y a un souci, c’est que la concurrence est peu présente dans ce groupe. En ce moment, je mets la pression aux dirigeants, il faut faire venir des joueurs. Je veux quoi comme joueur ? Aujourd’hui, il nous faut un défenseur central et un attaquant. Ce sont les priorités », a lancé Kombouaré au micro de DAZN.

Kombouaré réclame d’urgence un attaquant au FCN

Alors que le FC Nantes lutte pour le maintien en Ligue 1, Antoine Kombouaré ne cache pas son impatience de voir son équipe renforcée lors de ce mercato hivernal. Après avoir enregistré un départ dans le secteur offensif, pendant que d’autres options se retrouvent en difficulté au club, l’homme de 61 ans a une urgence à laquelle Waldemar Kita et sa direction doivent répondre.

« En attaque, j’ai perdu Ganago, qui est parti en MLS, et il y a Kadewere qui est encore blessé pour 5-6 semaines. Je n’ai plus qu’Abline comme attaquant, Simon et Mostafa qui est en difficulté. Des cibles en France ou à l’étranger ? Peu importe. Il faut au moins un attaquant », a indiqué le natif de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. En attendant des renforts, le FC Nantes est barragiste avec 17 points.