Mercato : L’OM prend une résolution pour son futur attaquant

Le départ d’Elye Wahi de l’OM se confirme. La direction marseillaise s’est même lancée aux trousses d’un nouvel attaquant pour le remplacer, mais elle ne compte pas casser sa tirelire.

Mercato : L’OM ne compte pas faire des folies pour son futur attaquant

Le transfert d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort est sur le point de se concrétiser. Six mois après son arrivée à l’Olympique de Marseille, l’attaquant français n’aura pas réussi à s’imposer dans le onze de départ marseillais. Relégué sur le banc de touche, il a perdu la confiance de son entraîneur Roberto De Zerbi et s’apprête à rebondir en Bundesliga pour la suite de la saison.

Son départ prématuré pose par ailleurs la question de sa succession. La direction de l’OM est déjà à la recherche d’un nouvel avant-centre pour le remplacer. De nombreux noms circulent ces dernières à Marseille : Santiago Gimenez, Brian Brobbey, Marcus Rashford ou encore Mathys Tel. Cependant, les prix demandés pour ces joueurs devraient refroidir les ardeurs des dirigeants marseillais.

D’ailleurs, RMC Sport révèle en effet que l’OM a décidé de ne pas faire de folies sur ce mercato hivernal, même en cas de vente d’Elye Wahi. Le club phocéen privilégierait des options plus abordables pour renforcer son attaque durant ce mercato. La Provence confirme cette tendance en évoquant d’autres pistes étudiées « avec minutie », sans dévoiler leur identité.

Une surprise se prépare en attaque

Les supporters de l’OM pourraient donc être surpris par le choix final de leur club. Le président Pablo Longoria et ses équipes travaillent d’arrache-pied pour trouver la perle rare, capable de s’intégrer rapidement dans le collectif marseillai, et à un prix accessible. Les prochains jours devraient permettre d’en savoir un peu plus sur l’identité du futur numéro 9 marseillais.