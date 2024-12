OM : La révolution Roberto De Zerbi est en marche à Marseille

Roberto De Zerbi, arrivé à l’OM avec de grandes ambitions, a déjà laissé son empreinte sur le club phocéen. Si le chemin est encore long, les premiers résultats à mi-parcours sont encourageants.

Roberto De Zerbi à l’OM : Un bilan prometteur à mi-saison

Arrivé à l’OM cet été dans une période de turbulence, Roberto De Zerbi a rapidement imposé sa patte. L’Italien a su s’adapter rapidement au championnat de France et aux spécificités de son nouvel effectif. Il a notamment mis en place un système de jeu en 3-4-2-1 qui met en valeur les qualités de certains joueurs comme Luis Henrique et Geoffrey Kondogbia, repositionné en défense centrale.

Cette flexibilité tactique montre un entraîneur à l’écoute et prêt à ajuster ses plans en fonction des circonstances. Sur le plan sportif, les résultats sont plutôt positifs. L’OM, sous De Zerbi, s’est montré compétitif face aux meilleures équipes du championnat, même si la machine s’est retrouvée en difficulté face au Paris Saint-Germain. Les Phocéens se sont notamment montrés performants en remportant des victoires qui font de Marseille la meilleure équipe en déplacement.

L’équipe a également retrouvé un certain allant offensif, grâce notamment à un jeu collectif plus fluide et à l’efficacité de certains joueurs. Mason Greenwood est le symbole de cette réussite offensive grâce à ses 10 buts et une passe décisive en 15 matchs. De quoi faire de lui l’actuel troisième meilleur buteur de Ligue 1.

Une ambiance positive et un groupe qui vit bien à Marseille

De Zerbi a su instaurer une bonne ambiance au sein du groupe. Les joueurs semblent plus investis et plus unis. Cette cohésion est un élément clé pour réussir dans le football moderne. Les joueurs ont notamment eu droit à des stages isolés spécifiques pour consolider la cohésion du groupe. Cependant, tout n’est pas parfait. L’OM a encore des difficultés à domicile et la défense reste parfois friable. De plus, l’équipe manque encore de régularité dans ses performances.

Malgré ces quelques réserves, l’avenir semble prometteur pour l’OM. Roberto De Zerbi dispose d’un groupe talentueux et d’un projet sportif ambitieux. Si l’entraîneur italien parvient à maintenir cette dynamique et à corriger les quelques lacunes de son équipe, l’OM pourrait bien jouer les premiers rôles et atteindre son objectif de se qualifier en Ligue des Champions.

Roberto De Zerbi a apporté un vent de fraîcheur à l’OM. Son arrivée a coïncidé avec une amélioration des résultats et un renouveau dans le jeu. Si le chemin est encore long, les premiers signes sont encourageants. Les supporters marseillais peuvent légitimement espérer une saison pleine de surprises.