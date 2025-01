Mercato ASSE : Un joli coup à 0€ s’offre à Saint-Etienne !

L’ASSE continue de prospecter le mercato hivernal à la recherche de renforts pour la suite de la suite de la saison. La défense est l’une des priorités de Saint-Etienne et une piste intéressante se profile à moindre euro.

Mercato ASSE : Saint-Etienne en quête de renfort pour sa défense

L’ASSE est sous pression et sous la menace constante d’une relégation. Après une victoire 3-1 face au Stade de Reims, qui a ravivé la flamme de l’espoir, les Verts sont retombés dans leur travers. Une défaite 2-1 face au PSG au Parc des Princes puis un nul à domicile face au FC Nantes. Pas encore de quoi se rassurer et espérer une équipe compétitive et convaincante.

Pour autant, Eirik Horneland a besoin de renfort pour renverser la tendance et remonter la pente. Pendant que le club cuisine le retour d’Irvin Cardona, c’est en défense que la priorité est orientée désormais, notamment au poste d’arrière gauche. Alors que le mercato hivernal bat son plein, le nom de Fodé Ballo-Touré refait surface à l’ASSE.

Ballo-Touré, une piste à relancer pour Saint-Etienne ?

A moins de deux semaines de la clôture du mercato, l’AS Saint-Étienne pourrait réaliser un joli coup en recrutant un joueur d’expérience. En effet, Fodé Ballo-Touré, ancien latéral gauche de l’AS Monaco et de l’AC Milan, est libre de tout contrat après la résiliation de son bail avec le club italien et est une piste sérieuse pour les Verts.

Le Sénégalais, qui avait déjà été courtisé par l’ASSE lors du dernier mercato estival, n’avait finalement pas quitté Milan. Mais depuis, la situation a évolué et le joueur de 26 ans se retrouve sans club après avoir quitté l’équipe réserve des Rossoneri où il avait été relégué.

Si Ballo-Touré a connu des difficultés à s’imposer en Serie A, son expérience et son profil polyvalent pourraient être des atouts précieux pour l’ASSE. Le joueur, qui peut évoluer aussi bien en tant que latéral gauche que comme piston, serait une solution idéale pour renforcer un secteur de jeu où les Verts manquent peut-être d’options.