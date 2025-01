PSG – Manchester City : Ousmane Dembélé, l’entrée qui a tout changé pour le Paris SG !

Remplaçant au coup d’envoi, Ousmane Dembélé a transformé le visage du PSG face à Manchester City en Ligue des Champions. Une entrée décisive qui a relancé le Paris SG dans un match crucial et marqué les esprits.

PSG – Man City : Ousmane Dembélé, un choix tactique surprenant de Luis Enrique

À l’annonce de la composition officielle du PSG, beaucoup ont été surpris : Ousmane Dembélé, pourtant apte à jouer, débutait sur le banc. Luis Enrique, qui misait sur un trio offensif composé de Kang-in Lee, Barcola et Doué, a justifié son choix avec une déclaration énigmatique avant le coup d’envoi : « Je ne donnerai pas de piste à l’adversaire, encore moins à une heure du match », a lâché l’Espagnol au micro de Canal+.

Ce choix s’est toutefois révélé peu concluant. L’attaque parisienne manquait de percussion et de dynamisme face à une défense solide de Manchester City. Mené 0-2 dès le début de la seconde période, le PSG devait réagir. Luis Enrique n’a pas tardé à changer ses plans en lançant Ousmane Dembélé à la mi-temps, en remplacement d’un Kang-in Lee transparent.—

Un impact immédiat dans le jeu du Paris SG

L’entrée de Dembélé a métamorphosé le PSG. En à peine dix minutes, l’international français réduisait l’écart en reprenant un excellent centre en retrait de Bradley Barcola (1-2). Ce but a été le point de bascule du match, comme l’a reconnu Luis Enrique : « Le premier but a tout changé, il a ouvert un nouveau scénario. À partir de là, on a été très supérieurs à City », a analysé l’entraîneur parisien.

Ousmane Dembélé n’a pas seulement marqué. Il a également dynamisé le couloir droit, mettant en difficulté la défense mancunienne à chaque accélération. Sa maîtrise technique, combinée à sa vitesse, a fait des ravages, notamment lorsqu’il mystifiait Bernardo Silva avec un petit pont suivi d’une frappe puissante qui s’écrasait sur la barre transversale.

Une prestation de Ousmane Dembélé qui marque les esprits

En 45 minutes, Ousmane Dembélé a été dans tous les bons coups. Ses dribbles, sa capacité à avaler les espaces et son sens du jeu ont insufflé une nouvelle dynamique à son équipe. S’il a vu un second but annulé pour hors-jeu (83e), cela n’a en rien terni sa performance. En zone mixte, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché son enthousiasme face à l’exploit retentissant de son équipe. « Ce match montre que nous avons une équipe capable de rivaliser avec les meilleures », a réagi le président du Paris Saint-Germain.

Recruté pour 50 millions d’euros en provenance du FC Barcelone, Dembélé justifie peu à peu l’investissement, notamment dans des matchs d’envergure comme celui-ci. Grâce à cette prestation marquante, l’international français a non seulement relancé son équipe, mais également prouvé qu’il pouvait être le joueur décisif dont le PSG a besoin. Il reste maintenant à transformer cet exploit en régularité, un défi que le joueur devra relever dans les semaines à venir.