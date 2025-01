PSG : Ousmane Dembélé dévoile la clé pour le choc contre City

Tout juste remis d’une grosse grippe, Ousmane Dembélé devrait tenir son rôle dans le onze de départ du PSG ce mercredi soir contre Manchester City en Ligue des Champions. À la veille de ce choc, l’attaquant parisien a livré ses impressions.

PSG – Manchester City : Ousmane Dembélé affiche sa détermination

Avant le choc entre le PSG et Manchester City, Ousmane Dembélé s’est confié sur l’état d’esprit actuel de son équipe. Alors que le club de la capitale joue son avenir dans cette compétition demain soir face aux Citizens, l’international français a affiché toute sa détermination concernant cette rencontre.

« On va essayer de donner le maximum ce mercredi, avec le public et en utilisant toutes nos armes. On a bien préparé ce match. On sait qu’il est crucial pour notre parcours », a déclaré Ousmane Dembélé en conférence de presse. Poursuivant, le protégé de Luis Enrique a également indiqué qu’il faudra un peu de folie pour venir à bout des hommes de Pep Guardiola.

« Il faudra mettre un peu de folie, jouer aussi à l’instinct, tout en restant disciplinés. On va tout donner. Je pense qu’on méritait plus de points sur les autres matchs, mais c’est le football », a ajouté Dembélé, qui a évoqué son positionnement en faux numéro 9.

Ousmane Dembélé : « en faux neuf, on se retrouve rapidement face au but »

Vingt-cinquième au classement, le Paris Saint-Germain doit absolument l’emporter face à Manchester City demain soir en vue d’une possible qualification pour la suite de la compétition. Sauf surprise, Ousmane Dembélé débuter cette rencontre dans un rôle de faux 9. Interrogé ce mardi, le numéro 10 du PSG assure apprécier ce rôle.

« En faux neuf, on se retrouve rapidement face au but. On a une ou deux occasions franches par match. Ensuite, avec les changements de position, on permute souvent, que ce soit avec Barcola, Doué ou Lee. Nous nous retrouvons tous les trois devant le but. J’aime beaucoup aussi le poste de numéro 9, car je suis en position de marquer », a notamment confié le natif de Vernon.