PSG – Man City : Le Paris SG s’offre un exploit face à City et se remet dans la course

Dans un match décisif pour la survie européenne, le PSG a renversé Manchester City après une rencontre haletante. Une victoire 4-2 pleine de caractère, qui relance les Parisiens dans la course à la qualification en Ligue des Champions.

PSG – Man City : Un début de match équilibré au Parc des Princes

Face à Manchester City, le Paris Saint-Germain entamait ce choc européen avec détermination. Les hommes de Luis Enrique, dos au mur, prenaient l’initiative dès les premières minutes. La frappe de Doué (5e) et la tête de João Neves (9e) donnaient le ton, même si les Skyblues répondaient rapidement avec un tir puissant de Kevin De Bruyne, bien repoussé par Gianluigi Donnarumma (13e).

Malgré des tentatives des deux côtés, les deux équipes manquaient de réalisme. Fabian Ruiz avait une occasion en or (27e), mais la défense anglaise restait solide. Juste avant la pause, le PSG croyait ouvrir le score grâce à Achraf Hakimi, à la suite d’une très belle combinaison, mais l’arbitre annulait le but pour un hors-jeu de Nuno Mendes.

Manchester City frappe fort, le Paris SG réagit

Le début de la seconde période s’annonçait compliqué pour le PSG. Les remplaçants de Pepe Guardiola, Grealish et Lewis, faisaient immédiatement la différence. Grealish inscrivait le premier but après un cafouillage (50e), avant que Haaland ne double la mise dans une action similaire trois minutes plus tard (53e). Deux buts en trois minutes, le Paris Saint-Germain est plus que dos au mur.

Mais le club français refusait de céder. La réaction parisienne venait de Bradley Barcola, qui débordait côté gauche avant de trouver Ousmane Dembélé en retrait, auteur d’un but plein de sang-froid (58e). Quelques instants plus tard, Désiré Doué touchait la barre transversale, mais Barcola récupérait le ballon pour égaliser d’un tir précis (60e). A 2-2, tout est relancé mais les hommes de Luis Enrique en voulaient davantage puisque la suite de leur parcours européen en dépendait.

Une fin de match héroïque

Revigorés, les Parisiens continuaient de pousser. Dembélé, très actif, manquait de peu le but du 3-2 sur une frappe puissante (70e) repoussée par la barre transversale. Finalement, João Neves, omniprésent tout au long du match, offrait l’avantage au PSG avec une tête plongeante sur un coup-franc millimétré de Vitinha (78e). City tentait de revenir, mais les Parisiens restaient solides. Dans le temps additionnel, Gonçalo Ramos scellait le sort de la rencontre en inscrivant le quatrième but, en profitant d’une erreur de Gvardiol (90+2e).

Avec ce succès spectaculaire 4-2, le PSG prouve qu’il peut rivaliser avec les plus grands. Cette victoire face à Manchester City, dans un moment crucial, témoigne d’une équipe capable de résilience et de caractère. Les hommes de Luis Enrique se remettent pleinement dans la course à la qualification en Ligue des Champions, avec un mental retrouvé et des motifs d’espoir pour la suite de la compétition.