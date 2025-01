Mercato OM : Marseille a bouclé un départ en direction de la MLS !

L’OM poursuit son opération dégraissage en ce mercato hivernal. Après Enzo Sternal, un autre jeune de Marseille est sur le point de quitter le club. Emran Soglo, jeune espoir du club marseillais, s’apprête à s’envoler pour les États-Unis.

Mercato OM : Emran Soglo, un départ inattendu à Marseille

À seulement 19 ans, Emran Soglo était considéré comme l’un des jeunes prometteurs de l’OM. Arrivé en 2022 en provenance de Chelsea, le jeune défenseur avait montré de belles qualités dans les équipes de jeunes et lors des quelques apparitions avec le groupe professionnel.

Le natif de Créteil a disputé 9 matchs toutes compétitions confondues avec l’équipe première pour un but et une passe décisive. Avec la réserve de l’OM cette saison, Emran Soglo n’a disputé que deux rencontres. Toutefois, malgré son potentiel, il n’a jamais véritablement réussi à s’imposer dans les plans de Roberto De Zerbi, ce qui a conduit à cette décision.

Selon le journaliste Loïc Tanzi de L’Equipe, le jeune défenseur, capable de jouer milieu de terrain, va quitter la Canebière pour s’engager avec le club américain du Chicago Fire, évoluant en Major League Soccer (MLS).

Emran Soglo va quitter l’OM. Le défenseur doit s’engager trois ans avec le Chicago Fire #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 23, 2025

La MLS, un nouveau défi pour Emran Soglo de Marseille

Selon les informations de la même source, Soglo aurait trouvé un accord pour un contrat de trois ans avec la franchise de Chicago. Pour le jeune joueur de 19 ans, ce départ est une opportunité de relancer sa carrière et d’acquérir du temps de jeu dans un championnat en pleine croissance.

La MLS attire de plus en plus de jeunes talents européens désireux de s’aguerrir dans un environnement moins exigeant que les championnats européens majeurs, tout en bénéficiant d’une visibilité internationale. De son côté, le Chicago Fire, en pleine reconstruction, mise sur la jeunesse et l’avenir.

En recrutant Soglo de l’Olympique de Marseille, le club espère renforcer son secteur défensif et capitaliser sur le potentiel du joueur, formé dans deux des meilleures académies du football européen : Chelsea et Marseille.