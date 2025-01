OL Mercato : Nouvelle décision de l’Olympique Lyonnais pour Georges Mikautadze

Alors que l’OL a déjà officialisé huit départs cet hiver, Pierre Sage a tenu à clarifier la situation de Georges Mikautadze, que les rumeurs du mercato envoient en Turquie.

Mercato : Opération dégraissage à l’OL, déjà huit départs actés cet hiver

L’opération dégraissage à l’OL bat son plein. Le club rhodanien a réussi à se séparer de huit joueurs, à dix jours de la fin du mercato hivernal.

Indésirable, Anthony Lopes a été libéré de ses derniers mois de contrat et s’est engagé avec le FC Nantes. Gift Orban, Jeffinho et Maxence Caqueret ont été transférés respectivement à Hoffenheim, Botafogo et Côme. Quant à Adryelson, Mahamadou Diawara et Justin Bengui, ils sont prêtés respectivement à Anderlecht, au Havre AC et au FK Jedinstvo Ub en Serbie.

Concernant Wilfried Zaha, son prêt à l’Olympique Lyonnais a été cassé d’un commun accord avec Galatasaray, son club d’origine, qui l’a finalement transféré à Charlotte FC en Major League Soccer (MLS).

Georges Mikautadze reste à l’OL jusqu’à la fin de la saison, selon Pierre Sage

Des joueurs très sollicités et dont la valeur marchande est importante sont également sur le départ. John Textor ne les retiendra pas en cas d’offres intéressantes, car le club a besoin de liquidités pour équilibrer ses comptes, comme le recommande la DNCG.

Rayan Cherki, Malick Fofana et Georges Mikautadze sont souvent cités parmi les partants. Concernant le dernier, dont le nom a été associé à Galatasaray cet hiver, Pierre Sage lui a carrément fermé la porte. « Georges Mikautadze sera un joueur de l’OL jusqu’à la fin de la saison, au moins », a-t-il répondu en conférence de presse d’avant-match contre Fenerbahçe.

Pour rappel, l’international géorgien a été recruté au FC Metz en juillet 2024 contre 18,5 millions d’euros. Il s’est lié aux Gones jusqu’en juin 2028. L’Olympique Lyonnais a engagé l’avant-centre de 24 ans dans la perspective de prendre la relève d’Alexandre Lacazette (33 ans), dont le contrat prend fin en juin prochain.