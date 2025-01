Mercato RC Lens : Le RCL relance une vieille piste aux Pays-Bas

Le RC Lens s’active pour renforcer son effectif avant la clôture du mercato hivernal. Parmi les pistes étudiées, le nom de Sontje Hansen, jeune talent néerlandais de 22 ans, refait surface et suscite l’intérêt des Sang et Or.

Mercato RC Lens : Sontje Hansen, un profil séduisant pour le RCL

Alors que le RC Lens cherche à étoffer ses options offensives, la cellule de recrutement lensoise aurait relancé les discussions avec le NEC Nimègue pour Sontje Hansen. L’ailier néerlandais, prometteur et déjà convoité par d’autres clubs européens, avait été évoqué dans les radars lensois en décembre dernier.

Hansen, ancien espoir de l’Ajax Amsterdam, s’est imposé comme un élément clé au NEC Nimègue depuis son arrivée en 2023. Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 18 apparitions cette saison, il a montré des qualités techniques et un flair offensif qui pourraient correspondre au style de jeu prôné par Will Still au RC Lens.

Mercato : Lens avance sur le Néerlandais Sontje Hansen (NEC Nimègue) https://t.co/gYX3jIINfY — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 23, 2025

Une concurrence accrue sur le dossier pour le RC Lens

Toutefois, le RC Lens n’est pas seul sur le coup. D’après les informations relayées par L’Équipe, plusieurs clubs, notamment en Angleterre, en Allemagne et même en Ligue 1, suivent de près la situation du jeune ailier. Le Stade Rennais figure parmi les prétendants, ce qui ajoute un challenge supplémentaire au RCL pour sécuriser cette signature.

En plus de son talent individuel, Hansen a l’avantage d’évoluer avec Brayann Pereira, un ancien Lensois, ce qui pourrait jouer en faveur des négociations. Cependant, malgré son potentiel, le joueur n’a plus disputé de match officiel depuis le 18 décembre, ce qui pourrait soulever des interrogations sur sa forme physique actuelle.

Une recrue stratégique pour le RCL ?

Avec un contrat le liant au NEC Nimègue jusqu’en 2027, Sontje Hansen représente un investissement à moyen terme pour les Sang et Or. Si l’opération venait à se concrétiser, elle permettrait à Lens de renforcer son secteur offensif tout en misant sur un joueur jeune, polyvalent et habitué à évoluer dans des environnements compétitifs.

Alors que le mercato hivernal approche de sa fin, le Racing Club de Lens semble déterminé à ne rien laisser au hasard. Reste à voir si les discussions avec le club néerlandais aboutiront et si Sontje Hansen portera bientôt les couleurs Sang et Or. Une chose est sûre : le talent du Néerlandais ne laisse personne indifférent.