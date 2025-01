RC Lens : Will Still tient une nouvelle arme offensive pour le RCL

Will Still a vu débarquer lors de ce mercato d’hiver l’arrivée d’un nouveau buteur au RC Lens. Il s’agit de Goduine Koyalipou, qui fait déjà rêver l’entraîneur des Sang et Or.

RC Lens : Will Still voit en Koyalipou un atout majeur pour l’attaque du RCL

Entraîneur du Racing Club de Lens, Will Still tient enfin le remplaçant d’Elye Wahi. Le club artésien manquait de buteur et vient d’enregistrer un renfort de poids. En effet, le club de Ligue 1 a officialisé l’arrivée de Goduine Koyalipou. L’attaquant centrafricain, réputé pour son efficacité devant le but, est vu comme un renfort de choix par son nouvel entraîneur.

« C’est un buteur avec une excellente prise de la profondeur. Il est puissant et il a cette facilité à trouver le but adverse », a déclaré Will Still en conférence de presse. Le technicien lensois voit en Koyalipou un joueur capable d’apporter une nouvelle dimension à son attaque. « Il est une bonne personne, très calme, il est posé. C’est un joueur qui a galéré dans sa jeune carrière et qui sait ce que représente le travail. Il vient ajouter de la concurrence, et j’espère des buts », a-t-il indiqué.

Un renfort polyvalent pour Will Still et le RCL

Will Still envisage d’utiliser Koyalipou dans un rôle d’attaquant axial : « Je sais qu’il peut jouer sur un côté, mais on veut privilégier ce rôle axial. Ça donne des options en plus, il peut jouer en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, ça dépendra du match, de l’adversaire », a-t-il fait savoir. Arrivé en milieu de semaine, Goduine Koyalipou a déjà participé à plusieurs séances d’entraînement.

« On voit qu’il était un peu étonné par la vitesse de la séance d’hier, sourit le coach. Mais il s’est bien adapté. Il a mis ses premiers buts. On sait que tout ne sera pas parfait tout de suite, il ne faut pas lui en demander trop, mais il vient avec un profil qui va nous être bénéfique ». Le Centrafricain pourrait faire ses débuts sous les couleurs du Racing Club de Lens dès ce week-end.

« Physiquement, le joueur est au point. Ne reste plus au club qu’à recevoir tous les papiers pour l’inscrire, mais ça devrait être bon », a indiqué le patron du staff technique du club lensois. Le joueur, par ses qualités techniques et physiques, a tout pour réussir en Ligue 1. Il apportera de la concurrence dans le secteur offensif et permettra à Lens de varier son jeu.