Mercato OM : La grosse décision de Marseille pour la succession d’Elye Wahi

Elye Wahi est sur le point de quitter l’OM au cours de ce mercato pour une nouvelle aventure à l’Eintracht Francfort. Pour le remplacer, Marseille a pris une décision radicale à quelques jours de la clôture du marché.

Mercato OM : Marseille explore plusieurs pistes pour l’après Elye Wahi

L’Olympique de Marseille a acté le départ d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort lors de ce mercato d’hiver. Les deux clubs sont tombés d’accord pour le transfert de l’attaquant français vers la Bundesliga. Un départ qui laisse un grand vide dans le secteur offensif de l’OM.

Pour remplacer l’ancien du RC Lens, plusieurs pistes ont été évoquées du côté du club phocéen. Les noms de Marcus Rashford, Mathys Tel et Santiago Gimenez ont circulé, mais aucun dossier n’a abouti jusque-là. Si le premier est plutôt du FC Barcelone ou du Borussia Dortmund, le deuxième ne devrait finalement pas quitter le Bayern Munich.

Quant au dernier cité, il serait en direction de la Juventus Turin qui serait prête à miser gros pour s’offrir le buteur du Feyenoord Rotterdam. De quoi mettre l’OM dans une impasse sur ce mercato d’hiver.

Neal Maupay et Robinio Vaz pour terminer la saison à Marseille ?

Si l’Olympique de Marseille n’a toujours pas encore pu offrir un attaquant à Roberto De Zerbi, c’est pour une raison claire. L’OM n’est pas prêt à mettre le prix fort pour un nouvel attaquant cet hiver. Le club privilégie une approche plus prudente et souhaite éviter de surpayer et attendre l’été pour réaliser des recrutements plus importants.

Face à cette situation, Roberto de Zerbi pourrait être amené à faire confiance à Neal Maupay et Robinio Vaz pour terminer la saison. Le premier a déjà montré de belles choses depuis son arrivée, tandis que le second est une jeune pépite qui a impressionné lors de ses dernières apparitions.