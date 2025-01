PSG Mercato : Luis Enrique répond à Barcola pour Kvaratskhelia

L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG cet hiver aurait étonné Bradley Barcola, qui évolue au même poste que l’ailier géorgien. Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG, s’est exprimé sur cette concurrence à venir au sein de son groupe.

PSG Mercato : Khvicha Kvaratskhelia déclaré apte à jouer par Luis Enrique

Malgré la victoire contre Manchester City, les supporters du Paris Saint-Germain attendent avec impatience les débuts de Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien, arrivé quelques jours plus tôt pour 70 millions d’euros en provenance du SSC Naples, n’était pas qualifié pour disputer la phase de poules de la Ligue des Champions avec le PSG. Cependant, il est fort possible que Khvicha Kvaratskhelia fasse ses débuts contre Reims samedi, si l’on en croit les propos de Luis Enrique.

« Quand on achète un joueur, c’est que l’on croit qu’il va améliorer l’équipe. Je ne sais pas précisément quand il commencera à jouer, cela dépend des entraînements et du niveau de l’équipe. L’important, c’est qu’il soit intégré à notre dynamique. Physiquement, il est très bien. Nous l’avons vu à l’entraînement, il est prêt », a déclaré l’entraîneur du Paris SG, qui s’est également prononcé sur la concurrence à venir entre Kvaratskhelia et Bradley Barcola.

Les attentes de Luis Enrique envers Kvaratskhelia

Après l’avoir déclaré apte, Luis Enrique a évoqué une possible complémentarité entre Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola. « Nous avons sept joueurs offensifs avec lesquels je peux faire des combinaisons. Il faut voir les synergies, ce qu’il apporte à l’équipe en attaque et en défense », a expliqué le technicien espagnol, avant de dévoiler ses attentes concernant l’ancien ailier de Naples.

« Ses caractéristiques sont adaptées à notre style de jeu. Nous cherchons à développer les qualités innées du joueur. Être le plus souvent possible devant le but, être en position de tir, mais aussi se connecter avec les autres joueurs et créer des synergies. Je pense que son apport à l’équipe sera positif », a poursuivi Luis Enrique. Bradley Barcola n’a donc aucune inquiétude à se faire.