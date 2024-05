PSG : Il attaque Luis Enrique après la défaite face à Dortmund

Le journaliste français, Daniel Riolo dézingue le technicien du PSG, Luis Enrique après la défaite face au Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Le PSG tombe face à Dortmund

La défaite du PSG face au Borussia Dortmund au match aller des demi-finales de la Ligue des Champions provoque la colère de certains. Le journaliste de RMC, Daniel Riolo a critiqué la performance de l’équipe parisienne lors de ce choc.

Riolo a indiqué que le PSG a laissé les Allemands conduire le jeu. Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont pas maintenu la pression durant tout le match.

« Le PSG s’est très rapidement laissé mettre dans le rythme de Dortmund, un rythme qu’ils ont dicté : à la fois lent, puis en accélération, lent, en accélération, etc. Ce sont eux qui ont donné le tempo et c’était, de l’avis de tous les observateurs de Dortmund, exactement ce qu’ils aiment faire. Si tu les bouscules comme le PSG l’a fait au match aller de la phase de groupes, ou que tu les prends à la gorge et que tu leur rentres dedans comme l’a fait le RB Leipzig ce week-end, ils peuvent être complètement décontenancés derrière », a analysé le journaliste.

Selon lui, les Borussen ont produit un bon jeu et méritent la victoire. « Même si le PSG n’a pas été fracassé complet et a eu des occasions, la victoire de Dortmund ne me semble pas volée, loin de là », a-t-il poursuivi.

Daniel Riolo ne comprend pas pourquoi Goncalo Ramos n’est pas entré en jeu à Dortmund :



« Le génie a décidé qu'il n'aurait pas une minute dans ce match. 🗣️😤 »



🎥 @AfterRMC pic.twitter.com/LsRLLey9Le — Actu Foot (@ActuFoot_) May 1, 2024

Daniel Riolo en colère contre Luis Enrique ?

Daniel Riolo fustige le choix du tacticien parisien, Luis Enrique de ne pas faire jouer l’attaquant portugais Gonçalo Ramos. L’ancienne star de Benfica Lisbonne rencontre des difficultés depuis son arrivée au PSG, mais il est décisif dans certains matchs.

« Je pense qu’avec un véritable avant-centre, c’est mieux, et qu’avec Kylian Mbappé sur le côté gauche, c’est mieux. Donc Ramos était sur le banc, avec l’idée qu’il aurait au moins une demi-heure dans ce match. Mais bon, le génie (Luis Enrique, ndlr) a décidé qu’il n’en aurait pas une seule », a lâché Riolo.

En conférence de presse après le match, Luis Enrique a justifié son choix de mettre Ramos au banc. « Les entraîneurs doivent toujours faire des choix avec les joueurs qu’ils pensent être les meilleurs pour leur équipe. Avant de juger les changements, il faut juger le match », a répondu le coach espagnol.