ASSE : Après Auxerre, Saint-Etienne vise à inverser définitivement une tendance

Pour son quatrième match à la tête de l’ASSE, Eirik Horneland a signé une belle victoire à Auxerre. Il a ainsi mis fin à la série de défaites des Verts à l’extérieur. Toutefois, un défi de taille l’attend : remporter la première victoire à l’extérieur de la saison.

AJ Auxerre-ASSE (1-1) : Fin de la série de défaites à l’extérieur

L’ASSE a arraché un précieux point en accrochant l’AJ Auxerre sur sa pelouse de l’Abbé-Deschamps (1-1). Ce résultat permet aux Stéphanois de rebondir au classement. Les Verts quittent ainsi la 16e place, synonyme de barrages, pour se hisser à la 14e position. Ils devancent provisoirement le Stade Rennais et le FC Nantes, qui jouent respectivement ce samedi et dimanche.

Menée au score, l’AS Saint-Etienne su réagir pour égaliser et mettre fin à une longue série de défaites à l’extérieur. Le dernier succès des Stéphanois en déplacement remontait à fin septembre 2024, avec un match nul obtenu à Nantes (2-2). « On prend ce point, il est important pour nous. Je suis heureux », a déclaré Eirik Horneland.

Prochain défi pour Horneland : décrocher une première victoire à l’extérieur

Le défi reste entier pour l’ASSE et son nouvel entraineur : décrocher une première victoire à l’extérieur pour définitivement inverser la tendance. Le technicien norvégien aura une nouvelle opportunité dès le samedi 1er février, lors du déplacement à Lille pour affronter le LOSC. Ce sera l’occasion pour les Verts de tenter de décrocher leurs premiers trois points à l’extérieur de la saison.

La tâche s’annonce toutefois ardue face à des Lillois en forme. Le LOSC est invaincu au stade Pierre-Mauroy cette saison et affiche une série d’invincibilité de 14 matchs en Ligue 1. Eirik Horneland est donc confronté à un défi de taille.