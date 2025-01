ASSE : Le projet Horneland totalement validé à Saint-Etienne !

Eirik Horneland fait l’unanimité dans le vestiaire de l’ASSE. Florian Tardieu, milieu de terrain de Saint-Etienne, s’est montré élogieux envers son nouvel entraîneur. Il a salué la méthode et le style de jeu mis en place par le technicien norvégien, qui semble fédérer tout le groupe stéphanois.

ASSE : Une équipe de Saint-Etienne unie derrière Horneland

Entré en jeu à l’heure de jeu face à Auxerre, Florian Tardieu n’a pas hésité à défendre le point du nul obtenu par l’ASSE dans un match disputé. « On savait que ça allait être dur ici, Auxerre est une équipe solide à domicile », a déclaré le milieu. Il a toutefois salué la capacité de son équipe à réagir et à égaliser avant la pause.

Sous l’impulsion d’Eirik Horneland, nommé récemment à la tête des Verts, l’AS Saint-Etienne semble prendre un nouveau départ. « Avec ce coach, tout est relancé. Il donne sa chance à tout le monde et nous pousse à tirer dans le même sens. Le but est de prendre du plaisir, de jouer ensemble et d’apporter de l’intensité », a ajouté Tardieu, soulignant l’impact positif du Norvégien sur le groupe.

Horneland, une méthode qui séduit à Saint-Etienne

Florian Tardieu a particulièrement mis en avant le style de jeu prôné par Horneland, basé sur la possession et la combativité. « Ce sont des matchs où on touche beaucoup le ballon, et c’est mieux comme ça. Cela demande de l’énergie et entraîne parfois du déchet technique, mais cela va s’améliorer », a-t-il confié.

Il a également salué l’intensité des entraînements imposée par Eirik Horneland, qui renforcent l’état d’esprit collectif et la résilience de l’équipe. « Ce coach nous met la grinta à l’entraînement. Quand on est menés, on ne panique pas, et on arrive à renverser des situations compliquées. Cela montre qu’on a la mentalité pour revenir et ne rien lâcher. »

Un vent nouveau sur Saint-Étienne

L’arrivée d’Eirik Horneland semble avoir insufflé une nouvelle dynamique au sein d’une équipe qui en avait besoin. En quête de stabilité et de performances, les Verts s’appuient sur cette philosophie pour progresser. Ce projet, validé par les joueurs comme Florian Tardieu, pourrait bien permettre à l’AS Saint-Etienne de renouer avec des ambitions plus élevées dans les semaines à venir. Reste à confirmer ces bonnes intentions sur le terrain.