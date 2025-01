Mercato OM : Marseille passe à l’offensive pour Nicolo Fagioli

L’OM, en quête de renforts sur ce mercato, cible Nicolo Fagioli, milieu de terrain prometteur de la Juventus. Le club phocéen a fait une première offre aux Italiens et les discussions sont en cours sur les modalités de l’opération.

Mercato OM : Nicolo Fagioli, une priorité pour Marseille

Le mercato hivernal s’accélère du côté de Marseille. Désireux de renforcer son milieu de terrain, l’OM a intensifié ses efforts pour recruter Nicolo Fagioli, jeune talent de 23 ans évoluant à la Juventus. Après un premier contact, le club marseillais a relancé les discussions, et tente désormais de négocier un prêt avec option d’achat pour le joueur italien selon Gianluca Di Marzio.

Cependant, la Juventus se montre prudente. Bien que le club turinois ne soit pas fermé à un départ, il privilégierait un transfert assorti d’une obligation d’achat dès cet été pour Fagiolo. Cette exigence compliquerait les plans marseillais. Marseille, qui cherche à limiter les risques financiers tout en étoffant son effectif pour la deuxième partie de saison, voudrait d’une option d’achat non obligatoire.

Fagioli, un profil qui séduit à Marseille

Nicolo Fagioli, formé à la Juventus, s’est imposé comme l’un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs d’Italie. Doté d’une excellente vision du jeu et d’une capacité à dicter le tempo, il pourrait apporter à Marseille la créativité et la maîtrise qui manquent parfois au cœur du jeu.

Avec 17 apparitions cette saison sous le maillot turinois en Serie A, Fagioli a démontré son potentiel, mais il peine à obtenir un rôle de titulaire régulier. Le jeune international italien n’entre d’ailleurs pas dans les plans de Thiago Motta. Cette situation pourrait pousser le joueur à envisager un départ pour obtenir plus de temps de jeu, une opportunité que l’OM espère exploiter.

Zalewski également dans le viseur de l’OM

Nicolo Fagioli n’est pas le seul joueur de Serie A dans le viseur marseillais. Le club s’intéresse également à Nicola Zalewski, ailier polyvalent de l’AS Roma. À seulement 23 ans, le Polonais séduit par sa vitesse et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses. Bien que les négociations pour Zalewski soient encore au stade préliminaire, l’OM semble déterminé à recruter en Serie A.

Avec l’ambition de renforcer son effectif pour viser une qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille joue une partie importante sur ce mercato. Si les dossiers Fagioli et Zalewski aboutissent, les Phocéens pourraient frapper un joli coup et afficher clairement leurs ambitions pour la suite de la saison.