Ce week-end, le Stade de Reims a signé une performance remarquée en décrochant un match nul contre le Paris Saint-Germain (1-1) au Parc des Princes. Après cette rencontre intense, l’entraîneur Luka Elsner s’est dit fier de ses joueurs pour avoir rivalisé avec les hommes de Luis Enrique.

Un match nul prometteur pour le Stade de Reims

En difficulté ces dernières semaines, le Stade de Reims cherchait à relancer sa saison face à un adversaire redoutable : le PSG. Malgré les ambitions rémoises, c’est le club parisien qui a ouvert le score grâce à Ousmane Dembélé, servi par une passe décisive de Khvicha Kvaratskhelia à la 47e minute. Mais les Rémois n’ont pas baissé les bras et ont égalisé rapidement après la pause grâce à un but de Keito Nakamura à la 56e.

Malgré une possession limitée, les joueurs du club champenois ont su préserver ce résultat face à l’un des favoris de la Ligue 1. Ce nul est un signal encourageant pour un groupe qui cherche à retrouver de la confiance.

Stade de Reims : Luka Elsner satisfait après avoir tenu tête au PSG (1-1) 3

Luka Elsner : « On a réussi notre match »

Après le coup de sifflet final, Luka Elsner n’a pas caché sa satisfaction : « On peut avoir des regrets après chaque match, mais réussir à contrer le projet du PSG, c’est une excellente chose. On a réussi notre match, surtout qu’on est revenus après avoir été menés. Ce point obtenu est précieux, mais c’est surtout la manière qui me plaît. Il a fallu du cœur et de la discipline. »

L’entraîneur slovène a également salué les qualités de l’adversaire tout en mettant en avant l’état d’esprit de son équipe : « Le PSG a montré son talent, mais on a su répondre avec une grande intensité au milieu de terrain. Cela a bien fonctionné grâce à l’effort collectif des joueurs. Finir avec seulement 22-23 % de possession et réussir à obtenir un tel résultat, c’est remarquable. J’ai particulièrement apprécié le moment où, à 0-1, on a su mettre de la pression sur eux pendant une dizaine de minutes. »

Un résultat à consolider pour remonter au classement

Si ce nul face à l’un des cadors de la Ligue 1 est une satisfaction, le Stade de Reims reste en quête de régularité. Actuellement 12e du classement avec 22 points, le club champenois doit continuer sur cette dynamique pour éviter de glisser vers la zone de relégation. Avec des confrontations clés à venir, l’équipe de Luka Elsner n’a plus le droit à l’erreur. Le prochain match sera décisif pour confirmer cette belle performance face au PSG et redonner de l’élan à sa saison.