Transfert-Choc : L’OM en pole position pour signer un crack au milieu de terrain

À la recherche de renforts au milieu de terrain, l’OM pourrait frapper un joli coup dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal. Pablo Longoria et Mehdi Benatia seraient proches de faire mouche dans un dossier prioritaire.

Mercato : L’OM prêt à rafler la mise pour Belahyane face à la Lazio et Milan ?

La direction de l’Olympique de Marseille aurait transmis une proposition très intéressante en Italie pour un milieu de terrain marocain âgé de 20 ans. Cette offre devance celles de la Lazio Rome et du Milan AC. Depuis son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi active deux filières prioritaires. Fort de son expérience dans les championnats italien et anglais, le technicien italien n’hésite pas à prospecter dans ces deux viviers du football européen.

Et en Serie A, son attention s’est portée sur un milieu de terrain prometteur évoluant à l’Hellas Vérone : Reda Belahyane. Plusieurs médias italiens dressent le même constat concernant le dossier Belahyane. Selon le Corriere dello Sport et le Corriere di Verona, l’Olympique de Marseille est en pole position pour le transfert du jeune prodige marocain. L’offre transmise par l’OM serait actuellement la plus intéressante.

Âgé de 20 ans, Reda Belahyane suscite un vif intérêt en Europe, et plus particulièrement en Italie, où ses performances ne laissent aucun club indifférent. La Lazio Rome et le Milan AC se sont également positionnés, tout comme l’OM. Mais pour l’heure, c’est le club français qui semble tenir la corde pour le jeune international marocain. Aux dernières nouvelles, Hellas Vérone réclamerait 15 millions d’euros pour laisser partir son crack, également ciblé par Chelsea. Affaire à suivre…