Mercato OL : 15M€ ! Une belle opération se profile pour John Textor

Après l’apport de liquidités de 83M€, John Textor n’aurait plus que 30M€ à trouver pour atteindre les 175M€ réclamés par la DNCG. Une opération à 15M€ pourrait ainsi être acté par le président de l’Olympique Lyonnais dans les jours à venir.

Mercato OL : John Textor se rapproche du but avec la DNCG

Dans le collimateur du gendarme financier du football français, l’OL se rapproche surement de son but. Eagle Football a annoncé hier un apport de liquidités de 83 millions d’euros pour répondre aux exigences de la DNCG concernant les finances de l’Olympique Lyonnais.

« Ce montant comprend 21,3 M€ versés par YMK, dont 11 M€ pour l’achat d’actions supplémentaires dans OLF, et le reste pour la constitution d’un fonds de roulement entre OL SASU et OLF », selon un communiqué du club de John Textor. Des manœuvres actionnariales qui permettent de renflouer les caisses lyonnaises car, à ce montant, il faut ajouter les 62 millions d’euros obtenus grâce aux ventes de Jeffinho, Gift Orban, Maxence Caqueret, et Luiz Henrique.

D’après le journal Le Progrès, la direction de l’OL n’a donc plus qu’à trouver une trentaine de millions d’euros pour atteindre les 175 millions d’euros réclamés par la DNCG et éviter ainsi une rétrogradation en fin de saison. Une ultime grosse vente lors de ce marché hivernal permettrait aux Gones d’atteindre cet objectif. Et aux dernières nouvelles, le club entraîné par Pierre Sage pourrait réaliser une belle opération dans les jours à venir.

Grosse offre saoudienne pour Benrahma, l’OL en réflexion

Malgré un temps de jeu plus conséquent ces derniers temps, Saïd Benrahma pourrait quitter l’Olympique Lyonnais cet hiver, un an seulement après son arrivée. Les dirigeants lyonnais auraient reçu une offre importante pour l’international algérien ces dernières heures. Recruté en provenance de West Ham lors du précédent mercato hivernal, Saïd Benrahma n’est pas un titulaire indiscutable.

Le milieu offensif de 27 ans est même rarement aligné lors des matchs importants de l’Olympique Lyonnais (face au PSG, Francfort, l’OM, l’ASSE). Bien que les Gones aient levé l’option d’achat de l’international algérien, le club ne serait pas contre son départ afin de renflouer les caisses. Début janvier, l’OL avait refusé une offre de 7 millions d’euros pour Benrahma émanant du club saoudien de Neom SC.

🚨EXCL: 🔵🇩🇿 #SPL |



L'ailier algérien est en négociations avancées avec Neom S.C



— Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 25, 2025

Selon L’Équipe, cette formation de Saudi Pro League est revenue à la charge avec une offre bien plus importante, à hauteur de 15 millions d’euros (12 M€ + 3 de bonus). Pour l’instant, cette deuxième proposition n’a pas été acceptée, mais elle devrait sérieusement faire réfléchir les décideurs lyonnais, qui ont déboursé 14,5 M€ pour recruter définitivement le joueur formé à l’OGC Nice. Affaire à suivre…