Mercato OL : Chelsea sur le point de réaliser un transfert inattendu à l’Olympique Lyonnais

Chelsea FC se serait positionné pour recruter un jeune joueur de l’équipe de l’OL cet hiver. Un gros transfert inattendu se profile donc à Lyon en cette fin de mercato hivernal. Cette potentielle vente pourrait bouleverser les plans de John Textor.

Mercato agité à l’OL : Un important dégraissage cet hiver

Plusieurs clubs cherchent à profiter de la situation délicate de l’OL pour recruter ses joueurs. Le club rhodanien est d’ailleurs ouvert au départ de certains d’entre eux afin de réduire sa masse salariale, mais également de générer des revenus pour combler son important déficit financier.

Après les départs de Gift Orban, Anthony Lopes, Jeffinho, Maxence Caqueret, Adryelson, Mahamadou Diawara, Justin Bengui et Wilfried Zaha cet hiver, John Textor espère un transfert plus important.

Mercato : Chelsea fonce sur Enzo Molebe à l’Olympique Lyonnais

Alors que Rayan Cherki, Malick Fofana et Ernest Nuamah sont les Lyonnais les plus susceptibles d’être transférés, Chelsea s’intéresserait plutôt à Enzo Molebe. Le club londonien est séduit par le talent et le fort potentiel de l’attaquant de 17 ans.

D’après les informations du journal Le Parisien, les Blues souhaiteraient s’offrir cette jeune pépite, dont les intérêts sont désormais gérés par Gestifute, l’agence du célèbre agent de joueurs Jorge Mendes.

OL : Enzo Molebe déjà impressionnant à seulement 17 ans

Bien qu’Enzo Molebe n’ait pas encore eu de temps de jeu en Ligue 1, il a été impressionnant avec l’équipe réserve lyonnaise et la sélection U18 de France. En 2024, il a été nommé comme l’un des meilleurs joueurs nés en 2007 par le journal anglais The Guardian. En tout cas, Chelsea FC est convaincu de son talent et de ses qualités techniques.

Pour rappel, Enzo Molebe est sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027 et n’a joué que neuf minutes avec l’équipe professionnelle lyonnaise depuis la signature de son premier contrat professionnel le 5 juin 2024.