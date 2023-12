Grâce à l’allègement des sanctions de la DNCG, l’OL a un gros budget pour recruter cet hiver. Les premiers mouvements dans le sens des arrivées comme des départs sont dévoilés par L’Equipe.

Mercato OL : Changement de cap à Lyon pour le marché d'hiver

Le président de l’OL, John Textor, avait annoncé un budget de plus de 50 millions d’euros pour renforcer son équipe pendant le mercato hivernal. Il avait prévu de faire venir un bon nombre de joueurs capables de relever l’équipe, qui pointait à la dernière place et menacée de relégation en Ligue 2. Et cela impliquant également de nombreux départs cet hiver. Mais l’arrivée de Pierre Sage à la succession de Fabio Grosso a modifié les plans de la direction de l'Olympique Lyonnais.

L’entraineur intérimaire a enregistré trois victoires d’affilée et Lyon a quitté la dernière place pour la 15e et n’est plus relégable à la mi-saison. De ce fait, John Textor ne va plus chambouler le groupe en place, mais compte plutôt faire quelques ajustements pour la renforcer.

Les Brésiliens Lucas Perri et Adryelson en route

Désormais à l’OL, les dirigeants parlent de stabilité dans le groupe, ainsi que sur le banc de touche où Pierre Sage devrait poursuivre l’aventure en 2024. Dans le sens des arrivées, le patron du club rhodanien aurait déjà bouclé ceux du gardien de but Lucas Perri (26 ans) et du défenseur central Adryelson (25 ans). Ils sont en provenance de Botafogo (Brésil), l’autre club de l’écurie Eagle Football de John Textor.

OL : Longlet, Krunic et Ramazani visés, Ekitike et Aguerd hors de portée

Au sujet des noms inscrits sur la liste de David Friio, le nouveau directeur sportif, le quotidien sportif rappelle qu’il y a Clément Longlet (défenseur central, Aston Villa), Rade Krunic (milieu de terrain, AC Milan), Baptiste Santamaria (milieu défensif, Stade Rennais), Saïd Benrahma (ailier gauche, West Ham), Largie Ramazani (ailier gauche, Almeria) et Hugo Ekitike (attaquant,PSG). Le nom de Nayef Aguerd de West Ham était également associé à Lyon pour cet hiver, mais le défenseur international marocain semble hors de portée du club rhodanien. Il vaut près de 40 millions d’euros et son contrat est blindé jusqu’en juin 2027. Convoité pour être la doublure d’Alexandre Lacazette (32 ans), Hugo Ekitike (21 ans) sera difficile à transférer à Lyon, car il est la cible prioritaire de Newcastle. L’OL pourrait se tourner vers un autre avant-centre.

Mercato : 4 recrues estivales déjà sur le départ

Dans le sens des départs, un indésirable de l’été dernier, Tino Kadewere figure; sans surprise, sur la liste dressée par la source. Bloqué pendant le mercato d’été, Rayan Cherki pourrait quitter son club formateur cet hiver. En cas d’offre intéressante, les dirigeants ne le retiendraient plus, car il a des envies d’ailleurs. Considéré comme des flops de la première partie de la saison : Skelly Alvero (milieu de terrain), Mama Baldé (avant-centre), Maintland-Niles (milieu terrain), Paul Akouokou (milieu défensif), Jeffinho (ailier) ou encore Sinaly Diomandé (défenseur central) sont tous placés sur la liste des joueurs dont l’OL espère se séparer en janvier. Les quatre premiers sont pourtant arrivés à Lyon l’été dernier.