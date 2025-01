Mercato OM : Mason Greenwood lâche une bombe sur son avenir

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Mason Greenwood a fait deux annonces importantes concernant son avenir et une possible arrivée de Paul Pogba à l’OM.

Mercato OM : Mason Greenwood se voit rester longtemps à Marseille

Recrue phare de l’intersaison olympienne, Mason Greenwood a réalisé six premiers mois impressionnants à l’Olympique de Marseille. Sans surprise, l’ancien attaquant de Manchester United est courtisé par les plus grandes écuries européennes et sera difficile à retenir. Mais l’attaquant de 23 ans se voit rester longtemps à Marseille.

« Je me vois rester à l’OM de nombreuses années. C’est quelque chose que j’aimerais vraiment faire. Je veux gagner des trophées ici, jouer la Ligue des champions. C’est une grande ambition pour moi d’être ici. Donc oui, je me projette sur le long terme », a déclaré l’international anglais ce dimanche. Dans la même interview, Mason Greenwood s’est également prononcé sur une éventuelle arrivée de Paul Pogba à Marseille.

L’appel du pied de Greenwood à Pogba pour rejoindre l’OM

Au-delà de son propre avenir, Mason Greenwood a également été questionné par Téléfoot sur une éventuelle venue de Paul Pogba à l’OM, qu’il a côtoyé à Manchester United. À l’instar d’Adrien Rabiot, Greenwood se montre favorable à un transfert de Pogba à Marseille.

« Pogba ? C’est un homme formidable et un grand professionnel. Il m’a pris sous son aile à Manchester United et s’est très bien occupé de moi. C’est un joueur de très haut niveau. Je pense que n’importe quelle équipe en Europe aimerait l’avoir. S’il venait ici, ce serait fantastique », a ajouté le protégé de Roberto De Zerbi.